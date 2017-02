Fallece el Arquitecto José Luis Ezquerra de la Colina, constructor del Hotel Las Hadas Manzanillo

Esta madrugada, falleció el Arquitecto español José Luis Ezquerra de la Colina, creador del hotel Las Hadas en Manzanillo. El complejo turístico, icono internacional, fue contratado en 1964 por el millonario boliviano Antenor Patiño, e inaugurado por el presidente Luis Echeverría en 1974. El Arq. Ezquerra creó un espacio cuya imagen ha dado la vuelta al mundo. Una persona que siempre mostró su cariño por Manzanillo, también fue el creador de los arcos que dieron nueva imagen al centro histórico de nuestra ciudad. En una de sus últimas entrevistas con Manzanillo.TV, el reconocido arquitecto se dijo estar satisfecho con lo que se ha logrado hasta al momento con la remodelación del centro histórico de Manzanillo, ello a quince años de haberse iniciado la primera fase de este viejo anhelo “no quiero pecar de soberbio pero sí he visto una gran diferencia”, comentó; a la par reveló que puerto y ciudad no tienen porqué chocar aunque sugirió que deben armonizarse cualquier pormenor para que el beneficio sea generalizado. “Hay que seguir empujando la carreta”, enfatizó, que Manzanillo tuvo un avance muy importante, pero no hay que quedarse en esa etapa, porque Manzanillo se merece y tiene para dar mucho más. (QEPD)