Falseó el Osafig los informes de cuentas públicas: Rangel

*En 12 entes fiscalizados, los documentos entregados a la Comisión de Hacienda y los publicados en la página internet del órgano fiscalizador no contienen la misma información

Colima – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Federico Rangel Lozano, aseguró tener documentadas falsedades en los informes de resultados de las cuentas públicas del año 2015, elaborados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

En conferencia de prensa, el priista recordó que el pasado 29 de septiembre, el Auditor Superior del Estado, Armando Zamora González, entregó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, los resultados de las cuentas públicas del año 2015, cuyos informes son diferentes en su contenido a los publicados por el Osafig en su página web el 02 de octubre.

“Hay falsedades acreditadas en 12 de los 22 informes de resultados de las cuentas públicas 2015 de los entes gubernamentales fiscalizados”, aseguró Rangel Lozano, quien estuvo acompañado por los integrantes de la fracción priista.

Señaló que existe una alteración de documentos oficiales, la cual fue acreditada y de ello dio fe pública el Notario Juan José Sevilla Solórzano, que certificó el contenido de todos y cada uno de los 22 informes publicados en la página web del Osafig.

Dijo que un ejemplo de esas alteraciones y falsedades es el informe de la cuenta pública del Ayuntamiento de Comala, en cuyo informe subido a la página web del Osafig, ese órgano fiscalizador propone una sanción económica resarcitoria por 13.1 millones de pesos en contra del ex alcalde de Comala, Braulio Arreguín Acevedo.

Sin embargo, en el informe entregado a la Comisión de Hacienda, no aparece dicha propuesta de sanción en contra del ex alcalde.

También en el informe entregado a la Comisión de Hacienda se propone inhabilitar por 5 años a Alejandro Reyes Córdoba, ex jefe de Ingresos del Ayuntamiento de Comala, y a Rafael Onofre, ex Tesorero; pero en el informe subido a la página web, la inhabilitación propuesta se altera y es por 1 año.

Además a Reyes Córdoba se le fincaba una sanción económica resarcitoria por 55 mil 165 pesos en el informe entregado al Congreso, pero en el informe subido a internet se incrementa a 225 mil 976.92 pesos.

Federico Rangel señaló que en el informe de la cuenta pública del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, en el documento entregado al Congreso, Osafig propone imponer una inhabilitación de 3 años al expresidente municipal Carlos Alberto Carrazco, pero en el documento que subió a su página web, el Osafig propone que la inhabilitación sea por 1 año.

“Como éstas, hay muchas alteraciones en los años de inhabilitación de distintos funcionarios, en las cifras de las sanciones económicas resarcitorias y en observaciones que, a pesar de no ser solventadas, no tienen propuesta de sanción”, indicó.

Los 12 informes de resultados falseados por parte del titular del Osafig, Armando Zamora, corresponden a los siguientes entes gubernamentales.

Organismo Operador de Agua del Municipio de Coquimatlán, Organismo Operador de Agua de Armería, Capdam, Ciapacov, Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Colima, Minatitlán, Manzanillo y Villa de Álvarez.

Expresó que ante estas graves irregularidades detectadas y ante la falsedad en los documentos oficiales, “nos comprometemos a iniciar una revisión exhaustiva de cada uno de los informes entregados por el Osafig”.

Agregó: “No vamos a permitir que este funcionario se burle del Congreso del Estado y mucho menos de la sociedad colimense”.

Ante ello, dijo que los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, lamentan que persista la actuación parcial del auditor superior, Armando Zamora González.

Recordó que esta actitud del titular del Osafig fue denunciada por fracción priista, así como por las fuerzas políticas Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y Partido del Trabajo el pasado 31 de mayo de este año.

Mencionó que en esa fecha presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Armando Zamora, por las violaciones flagrantes y manifiestas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado en que incurrió al nombrar como auditor especial de Obra Pública a Enrique Michel Ruiz.

Indicó también que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el pasado 15 de julio envió un oficio al titular del Osafig, en donde observó la transgresión al principio de imparcialidad y confiabilidad a la función fiscalizadora, a través de la expedición del nombramiento de Enrique Michel como auditor especial de Obra Pública.

Expresó que distintas organizaciones empresariales también se sumaron a la preocupación de las fracciones partidistas y del Poder Ejecutivo por un nombramiento que no sólo no cumplía con los requisitos establecidos en la ley, sino que recaía en un militante activo del PAN: ex presidente municipal de Colima emanado de dicho partido político, ex candidato a gobernador del estado, ex diputado local y secretario general de dicha institución política.

“A pesar de esta clara violación a la ley y de una parcialidad manifiesta, Armando Zamora hizo caso omiso y nunca actuó en consecuencia para el cumplimiento de la ley, sosteniendo en su cargo a un actor político del PAN”.

