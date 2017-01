Propone Gobernador se otorguen subsidios en consumo de diésel a productores agrícolas para evitar que los productos del campo suban de precio

*Inaugura comedor comunitario en la colonia Solidaridad de Villa de Álvarez

Colima.- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, señaló que el estado de Colima está planteando a nivel nacional que programas de Sagarpa, como el que otorga subsidios en el consumo de diésel al sector pesquero, también se otorgue a los productores agrícolas, con el propósito de que el incremento en el precio en los combustibles no tenga un efecto inflacionario sobre los alimentos o sobre el sector primario en general.

Lo anterior, -dijo- es parte de las medidas que su gobierno estará planteando para que la ciudadanía y la población en general puedan tener un efecto compensatorio ante el choque adverso por el incremento en el precio de los combustibles, y que esto trate de mejorar o de impactar menos el bienestar de las familias colimenses.

En el marco de la inauguración del comedor comunitario ubicado en el Centro de Desarrollo Social (CEDECO) de la colonia Solidaridad de Villa de Álvarez, el mandatario colimense, mencionó que la anterior propuesta es un ejemplo de lo que se puede hacer junto con otras medidas que se tienen que hacer financieramente viables.

“Aquí la creatividad y la inteligencia desde el punto de vista de la gestión pública, es cómo hacer posible en un ambiente de recursos tan limitados, apoyos compensatorios a la población”, ponderó.

En este tenor, Peralta Sánchez expuso que en el tema del pago de los impuestos estatales, como es el caso del holograma vehicular, desde el año pasado y en apoyo a la economía familiar se dijo que el reemplacamiento no iba a ser obligatorio.

Expuso que lo anterior los obligó a hacer un ajuste muy importante en los ingresos esperados del 2017, “si el reemplacamiento hubiera sido obligatorio, nos hubiera representado una buena cantidad de ingresos adicionales; no contamos con ello, no están presupuestados en la Ley de Ingresos y esto es un ajuste al cinturón que nos vamos a dar en apoyo a la economía familiar”, ponderó.

Asimismo destacó que esta decisión cae de manera muy oportuna en el contexto de lo que actualmente está pasando por el incremento en el precio de las gasolinas; además de ser otro ejemplo que damos de cómo podemos con un esfuerzo adicional, apoyar a toda la población, sostuvo.

“Los impuestos en Colima no se mueven, no se mueven las tarifas de los servicios que otorga el Gobierno del Estado y por lo tanto, a pesar de que se da el incremento en los precios de los combustibles, nosotros estaremos haciendo el esfuerzo presupuestal para que no les traspasemos esos costos marginales, esos costos adicionales a la población”, recalcó Nacho Peralta.

Previamente, el gobernador inauguró el comedor comunitario de la colonia Solidaridad, en donde dio a conocer que en esta infraestructura se invirtieron 570 mil pesos. Añadió que tan solo en el municipio villalvarense hay tres centros comunitarios, donde el Gobierno de la República ha invertido 1 millón 210 mil pesos.

Mencionó que en todo el estado existen en total 25 centros comunitarios donde se han invertido 10 millones de pesos, de tal manera que se hace un esfuerzo financiero por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto a través de la Sedesol.

En ese sentido, el gobernador Peralta detalló que estos comedores comunitarios atenderán a la población vulnerable como adultos mayores, jornaleros agrícolas, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con discapacidad, para que esta población acceda a esta política alimentaria de comer sano, variado y suficiente.

Por su parte, la Directora General del DIF Estatal, Mayrén Polanco Gaytán señaló que la apertura de este espacio de atención a personas con carencia alimentaria moderada o severa, es parte de la consolidación del compromiso del gobernador del estado en favor de las familias villalvarenses.

Agregó que este lugar se estarán sirviendo de manera inicial de 40 a 100 comidas calientes todos los días, para un número similar de beneficiarios.

Finalmente Polanco Gaytán sostuvo que la unión de esfuerzos y voluntades generan mayor número de beneficios hacia los grupos vulnerables y con el trabajo de los tres órdenes de gobierno se hacen posible mayores acciones de impacto social.

En este evento estuvo presente la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yulenni Cortés León; el Secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas; el delegado de Sedesol, Carlos Cruz Mendoza; entre otros funcionarios.