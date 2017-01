Necesario que la sociedad tenga información correcta y objetiva sobre la Reforma Energética

Colima, Col., 29 de enero de 2017.- Al llevarse a cabo el Panel sobre la Reforma Energética, sus realidades y expectativas, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez afirmó que este evento a cargo de la Fundación Colosio, permite que la sociedad tenga una información correcta y objetiva para normarse un criterio y tomar mejores decisiones.

Reunidos en el Poliforum Cultural Mexiac y acompañado por el Presidente de la Fundación Colosio, Luis Vargas Casas así como de la Secretaria general del CDE del PRI, Lizet Rodríguez Soriano, agradeció la presencia de los panelistas por su disposición para ayudar a esclarecer la información sobre este tema que, dijo, tiene más implicaciones que las que se han hecho públicas recientemente cuyo resultado inmediato ha sido el aumento al precio de la gasolina. “Podemos estar o no de acuerdo, pero lo más importante es que lo hagamos con información que se pueda constatar y que podamos hacer aportaciones para mejorar como sociedad”.

Luis Eduardo Ramírez Carbajal, director de Occidente Funciona, habló sobre “Flexibilización del mercado de combustibles y expectativas para el 2017” y expuso que la demanda de combustibles en México entre el año 2000 y 2015 creció en un 49 por ciento, lo cual es un incremento normal para una economía emergente de tamaño grande como lo es la nuestra.

Explicó que el petróleo mexicano es poco eficiente para construir gasolinas con los recursos técnicos actuales, lo cual implica mayor requerimiento de recursos y mayores costos, es decir, señaló, actualmente no es viable producir gasolinas, por eso resulta mejor importarlas, asimismo señaló que la reforma energética es un instrumento para atraer inversiones al sector, incluyendo la refinación del petróleo crudo para la producción de combustibles.

Dijo que en los próximos años se verá el éxito o el fracaso de la reforma, y conforme la reforma permita traer inversiones en exploración, refinación, ductos, etc., en un contexto de libre competencia, ello impactará positivamente en el precio de los combustibles pues la industria conforme sea más eficiente, la disminución en los costos deberán trasladarse al consumidor.

Por su parte José Manuel Orozco Plascencia, profesor-investigador y ex director de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, al hablar sobre “El impacto socioeconómico de la liberalización de las gasolinas” indicó que el PIB ha crecido del año 1980 al 2016 en dos por ciento de promedio anual y que de acuerdo a las estadísticas es insuficiente para poder atender las necesidades del país. Apuntó que de ese PIB es producido por 5. 9 millones de empresas clasificadas desde micros a grandes empresas, por lo que señaló que México crece poco anualmente y la mayoría de su producción es de capital privado cuyas ganancias van hacia el exterior, lo cual es un gran dilema para la economía nacional.

Señaló que de acuerdo al Banco Mundial, México en el 2015 produjo 1.4 trillones de dólares asociados al tipo de cambio de ese periodo ( 17.24 pesos por dólar), y se tuvo una producción nacional de 19.7 billones de pesos, de los cuales 4.7 millones de pesos es la captación de ingresos del gobierno: es decir, el 23.4 por ciento de los recursos, -lo que significa que uno de cada 4 pesos de lo que produce la economía mexicana lo tiene el gobierno, lo que es una captación baja, que no alcanza a responder a las grandes necesidades del país. Lo más preocupante es que está basada en ingresos del petróleo y de impuestos, es decir hay poco dinero con una gran dependencia de solo dos grandes actividades económicas.

Al abordar el tema de “El papel del sector empresarial”, el Presidente de CANACINTRA en el estado, Sean Osmin Hamud señaló que más allá de las especulaciones políticas respecto al diseño legal e institucional de lo que hasta hoy ha implicado la Reforma Energética, consideró que se debe trabajar en las áreas de oportunidad que ofrece este renovado marco jurídico.

Dijo que se debe tomar conciencia acerca de fenómenos mucho más importantes y de gran impacto que deben ser los verdaderos motores que hagan partícipes de este nuevo entorno, como ejemplo, citó, el petróleo que se está acabando irremediablemente y el cambio climático que es ya una realidad.

El presidente de CANACINTRA en Colima indicó que, del consumo total de energía que se registra en el país, el 90 por ciento sigue dependiendo de fuentes no renovables (como es un 72 por ciento de petróleo y el 28 por ciento de gas) por ello, dijo, la dependencia de los recursos no renovables sigue siendo irracionalmente alto y aunque se conocen alternativas autosustentables de generación de energía, sencillamente se ha decidido no poner atención en ello.

Apuntó que hay importantes fuentes de energía renovables alternativas, contemplados dentro de las prioridades de la multicitada reforma, tales como la geotermia, la solar y la eólica. Señaló que en México se cuenta geográficamente con uno de los mayores litorales marítimos y no se está haciendo un esfuerzo institucional en lo que respecta a la energía mareomotriz, tampoco en el desarrollo de alternativas a los combustibles derivados del petróleo, como el etanol o el biodiesel. Por ello, aseveró, la Reforma Energética nos debe abrir los ojos al reto de aprovechar la oportunidad de enfocarnos no en los problemas, sino en las soluciones.

Por su parte, el politólogo, consultor y analista político, Pedro Castillo Valdez, habló de “El gasolinazo como catalizador del hartazgo social” refirió que como sociedad carecemos de información real, veraz, oportuna y objetiva y esto ha generado que la situación que se vive con el gasolinazo haya despertado ese tigre dormido de los mexicanos sin embargo, afirmó, se despertó bajo un esquema erróneo. Indicó que el precio de la gasolina viene siendo un proceso a partir del gobierno federal que encabezó Felipe Calderón y desde ese entonces se está tratando de quitar el subsidio a la gasolina. Señaló que durante la administración de Calderón, la gasolina aumentó un 65 por ciento su precio y en ningún momento se vio a una sociedad enardecida, como hoy está sucediendo.

Ante esta circunstancia Pedro Castillo precisó que en la administración de Peña Nieto, el precio de la gasolina ha aumentado casi la mitad que con Calderón (un 35 por ciento). Enfatizó que las circunstancias que se viven a nivel nacional como los medios de comunicación, los partidos políticos y las redes sociales generan un sinfín de posturas que muchas de ellas tienen un interés más allá que generar una propuesta a favor del país y se preocupan más por cuestiones particulares o partidistas. Afirmó que el problema es que las manifestaciones se hacen por una cuestión electorera, demandando mandar al diablo las instituciones, a la clase política y generar una nueva nación, sin embargo apuntó que se puede entender ese malestar de la población ante los casos de corrupción que cada día se están viendo en el País, pero una vez más queda demostrado que el problema toral que existe como sociedad es que no sabemos organizarnos.

Reflexionó también sobre las redes sociales como un nuevo mecanismo de información que ha generado que ahora, cualquiera pueda tomar una cámara y se vuelva especialista de un tema, sin saber si realmente lo que está diciendo tiene una fuente verídica o veraz y entonces ya un mensaje en whatsapp o en facebook se como si fuera algo cierto y genera mayor desinformación.

Pedro Castillo ejemplificó que si la población no está educada en nuestro país, pues existen más de 150 millones de pobres que no tienen un nivel más amplio de educación y conocimiento pues cualquier cosa que les pongan enfrente como una piñata que hay que quemar, lo hacen.

Afirmó que existe una gran especulación acerca de lo que es el gasolinazo, cuánto va a aumentar en los productos y servicios por lo que indicó que es aquí en donde radica el principal problema por lo que se debe salir a las calles y exigir a nuestras autoridades que regulen a los empresarios a los transportistas y a todos aquellos que especulan con esta situación para dar un incremento a los productos y servicios de manera desproporcionada a lo que realmente afecta a sus empresas.

Por último señaló es urgente generar nuevos mecanismos de comunicación entre la clase política y la sociedad, pues la falta de credibilidad es lo que más afecta a los políticos.

Por su parte el Presidente de la Fundación Colosio, Luis Vargas Casas apuntó que a poco más de tres años de la promulgación de esta Reforma, se da la liberación en los precios de los combustibles y por ende el incremento en el precio de la gasolina y el gas, lo que ha generado en diversos sectores de la sociedad la incertidumbre de si se han tomado las decisiones correctas, por ello señaló, que en cada panel se esfuerzan por brindarle a los colimenses información confiable, sin sesgos, no manipulada, que aporten expertos en la materia, información que le sea de utilidad en su vida diaria. Afirmó, “nos exigimos congruencia entre lo que hablamos y hacemos”; aportando al bienestar de los colimenses criticando las políticas públicas, pero no con violencia, sino informando, analizando, generando debate, impulsando la democracia”.