Secretaria de Movilidad interactúa con usuarios de Facebook, habla sobre las ventajas de la Ley de Movilidad

*Gisela Méndez aclaró dudas y explicó el tema en transmisión especial a través de la cuenta de Gobierno del Estado en Facebook, mediante un ejercicio innovador en materia de comunicación social

Con el objetivo de aclarar las dudas y explicar todas las ventajas que existen en torno a la nueva Ley de Movilidad, la Secretaria de Movilidad, Gisela Méndez interactuó con la población, a través de la cuenta del Gobierno del Estado en Facebook.

Acompañada del coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz García, quien fungió como moderador, la titular de Movilidad señaló que entre otros beneficios de la Ley, el más importante es poner al usuario al centro de la toma de decisiones del gobierno.

“Queremos que el usuario llegue seguro a su destino desde que sale de su casa, desde su origen y las personas salen caminando por lo tanto necesitan redes peatonales seguras y redes de infraestructura seguras ”, mencionó.

En ese sentido, resaltó que el transporte debe ser parte armónica de todo el viaje en el día del usuario y sobre todo deben tener la opción de salir de su casa y de saber que hacen, “si quieren utilizar una bicicleta, si quieren un transporte urbano, si quieren un taxi, que modalidad lo quieren mientras más opciones le demos a la ciudadanía de forma más segura mejor nos vamos a poder mover en la ciudad”.

Reiteró que la Ley no contempla cobro a verificaciones vehiculares, además que no contempla el hoy no circula, y por el contrario, si está contemplada la transparencia en la entrega de concesiones a través de la conformación de un comité.

De igual forma, comentó que la la ley está disponible en la página de la Secretaría de Movilidad y del Congreso del Estado, para quien guste consultarla,

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz Mendoza, ponderó que éste fue un ejercicio innovador en materia de comunicación social, mediante el cual no solo se pretende difundir las acciones de gobierno, sino también interactuar con la sociedad para que resuelvan sus dudas con los secretarios del ramo.

Antes de concluir, dio a conocer que en breve este ejercicio también se llevará a cabo con el gobernador José Ignacio peralta Sánchez.