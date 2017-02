Alza de transporte público, sólo si los estudios lo justifican: FEC

Manzanillo, Colima.- El presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), Joel Nino, Jr., señaló que no se debe aprobar un alza a las tarifas de transporte público sin realizar los estudios necesarios y analizar los efectos a la economía de las familias colimenses. El líder estudiantil también dijo que los chóferes que no honren los descuentos que otorga la credencial de la FEC no conocen la ley de movilidad.