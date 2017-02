Mantiene PC operativo de búsqueda de menor de 16 años en aguas marinas de Cuyutlán

El Gobierno del Estado a través de la Unidad Estatal de Protección Civil informa que se trabaja en la búsqueda y localización de un menor de 16 años, desaparecido desde el pasado domingo 14 de febrero en las aguas marinas de Cuyutlán.

Cabe mencionar que la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería inició con el operativo de búsqueda, luego de que se reportara que dos personas tuvieron problemas para salir del mar. De ellos, solo la menor de 14 años fue localizada y trasladada al centro de salud para su atención.

Sin embargo, la persona de 16 años no fue localizada, por lo que se solicitó el apoyo de la Unidad Estatal de Protección Civil, que desde el día lunes desplaza recursos a la zona para apoyar en las labores, contando con el reconocimiento aéreo gracias al apoyo de un helicóptero de la empresa Marindustrias, sin embargo, hasta este miércoles 15 continúa el operativo sin resultados.

La zona en la que se realizan patrullajes es desde Boca de Apiza, Tecomán hasta El Ciruelo en Manzanillo, siendo una longitud estimada de 55 kilómetros, para lo cual, se cuenta con cinco cuatrimotos, tres camionetas, dos embarcaciones menores y el personal necesario, recurso que de manera conjunta está dedicado a la búsqueda del menor.

Cabe mencionar que estas acciones se realizan con base en los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, donde la Unidad Municipal de Protección Civil ofrece la primer respuesta a los incidentes.

Es importante reiterar que se recomienda a la población no bañarse en zonas de playas que no cuenten con el servicio de guardavidas, que no permitan que ingresen menores solos ni los pierdan de vista, asimismo, recordar que en el mar existen corrientes que pueden arrastrar a una persona aguas adentro, si esto le ocurre debe nadar de forma paralela a la costa, hasta encontrar una corriente que lo saque a la orilla y ante una emergencia llame al 9-1-1.