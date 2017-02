Congreso designa a Guadalupe Franco Escobar como Procurador de Justicia

*Aprueba Legislatura en votación unánime la propuesta presentada por el Ejecutivo

Manzanillo, Col.- El Congreso del Estado aprobó en votación unánime la propuesta presentada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para que José Guadalupe Franco Escobar ocupe el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Colima.

El dictamen a favor de la designación, presentado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, que preside Crispín Guerra Cárdenas, señala que Franco Escobar tiene experiencia por más de veinte años en procuración de justicia, además de contar con los estudios necesarios que acreditan su conocimiento en la materia procesal penal.

José Guadalupe Franco, a quien en la sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada este miércoles se le tomó la protesta de ley, ha sido Subprocurador General de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, y fue hasta ese 22 de febrero encargado del Despacho de la PGJE de Colima.

Licenciado en Derecho por la UNAM, en 1993 ingresó por primera vez a la PGJDF, en donde desempeño varios cargos, destacando el de Coordinador de Asesores del Subprocurador de Control de Procesos y Director Ejecutivo de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos.

En 1994, cuando ingresó por primera vez a la Procuraduría General de la República, se desempeñó como Jefe de Asesores del Subprocurador de Procesos Penales y Amparo.

En el Gobierno del Distrito Federal fue contralor interno de los reclusorios del Distrito Federal, se desempeño como Director de Estudios y Programas de Prevención del Delito y como Director del Consejo de Honor y de Justicia.

En su reingreso a la PGR en 2007, se desempeño como Director General Adjunto en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial y Director de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

También en la PGR fue Coordinador General de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; Fiscal en la Unidad Especializada en Investigación en Terrorismo y Tráfico de Armas; Fiscal en la Unidad Especializada en investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, y Delegado Estatal en Colima.

Al fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, el diputado Joel Padilla Peña indicó que con la designación de J. Guadalupe Franco como procurador, se nombra a quien encabezará desde la PGJE la lucha por recuperar la paz y tranquilidad de la entidad, motivo por el que solicitó al funcionario dureza contra la delincuencia y haga sentir todo el peso de la ley.

Luis Humberto Ladino Ochoa, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, recordó que casi un año de haber votado en contra de su nombramiento, hoy respaldan a Franco Escobar como nuevo Procurador General de Justicia del Estado de Colima, pues en reunión con los integrantes de la fracción panista, dio respuesta puntual a las dudas y cuestionamientos, por ello “confiamos en usted y los ciudadanos de Colima van a poner toda su confianza en su persona”.

Leticia Zepeda Mesina, diputada del partido Movimiento Ciudadano, dijo tener la certeza de que los hechos que se le imputaban a J. Guadalupe Franco cuando fue propuesto por primera ocasión por el gobernador como Procurador, han sido solventados y en virtud de que el titular del Poder Ejecutivo le tiene una gran confianza, “vamos a respaldar la propuesta”.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Federico Rangel Lozano dijo que el profesionalismo, vocación de servicio para enfrentar los grandes retos y la trayectoria del Procurador General de Justicia del Estado, ofrecen certidumbre para garantizar la salvaguarda de la integridad física de la población colimense.

José Adrián Orozco Neri, del Partido Nueva Alianza, externó su confianza en el Procurador, pues la calidad humana, el buen trato con las personas y su preparación profesional, lo hacen la persona idónea para ese cargo.

La diputada del PVEM, Martha Alicia Meza Oregón, dijo que los colimenses esperan buenos resultados de Franco Escobar, “y sé que los va a dar, para bien de nuestro Estado y de su población”.

Por el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, Nicolás Contreras Cortés destacó que para el trabajo de Procurador de Justicia del Estado, existen dos temas que son los más sentidos por la población: inseguridad y violencia, así como los abusos del poder y la impunidad.

“Las familias colimenses viven hoy con miedo y estamos en el límite de que la situación se salga totalmente de control. Hoy no hay razones legítimas para regatear nuestro respaldo, pues necesitamos un Procurador fuerte. En el tema de abuso de poder e impunidad, han pasado meses desde que se interpuso denuncia en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, la sociedad colimense ya no aguanta más, mientras los corruptos se pasean a caballo regalando dinero como dádivas., expresó el también presidente del Congreso del Estado.

Finalmente, Santiago Chávez Chávez, diputado priista de Tecomán, solicitó al Procurador poner especial atención a su municipio, “pues nos duele la muerte hace unos días de un amigo, Carlos Alberto García Martínez, como nos duelen todas las muertes que se registran”.