Moderniza Gaby Benavides calles de Tapeixtles

*Entregó tres calles pavimentadas

Manzanillo, Col.- Con una inversión superior a los 2.7 millones de pesos, la Presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, entregó a las familias de Tapeixtles, la modernización de las calles Juárez, Francisco Villa y Alfredo Cárdenas, pero beneficiando a miles de personas de esta delegación municipal, al cambiar la imagen de las calles de tierra, a las vialidades pavimentadas en concreto.

La Alcaldesa Benavides destacó el respaldo que brinda el síndico y regidores para la ejecución de obras en beneficio social, así como los programas exitosos que llegan a los niños, jóvenes y adultos de Manzanillo.

Hoy me da gusto visitar a los amigos de Tapeixtles, quienes me han apoyados desde que busqué la diputación local, hoy regresamos para inaugurar tres calles, pero estamos ejecutando otras obras que se sumarán al desarrollo de esta delegación, hemos invertido 2 millones, 770 mil, 817 pesos y logramos la pavimentación en concreto de 2 mil 844 metros cuadrados.

Gracias Vázquez Romero, beneficiaria de estas obras, manifestó que desde hace mucho tiempo venían gestionando la reparación de sus calles, “estamos muy agradecidos con la presidenta Gaby, ya nos arreglaron las calles y cambiaron la red de drenaje y agua potable, estamos muy agradecidos con ella”.

María de los Angeles Junio Balcazar, presidenta de la colonia San Carlos II, expresó que las lluvias cada año destruían las vialidades, “a la primera lluvia aparecían los baches y era intransitable, no querían subir los taxis y el del gas, ahora tenemos unas flamantes calles, gracias a la presidenta Gaby Benavides”.