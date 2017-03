Aparece menor reportada por Alerta Amber en Manzanillo

*Se ausentó de su domicilio debido a problemas familiares.

Manzanillo, Colima.- Luego de unas horas de ausencia, la menor de edad por la que se emitió una Alerta Amber la madrugada de este viernes en Manzanillo, fue localizada sana y salva, y ya se encuentra con su familia.

Mientras las autoridades realizaban labores de búsqueda para dar con su paradero, Andrea Gómez de la Cruz, de 17 años de edad, regresó a su domicilio tras haberse ausentado por voluntad propia, debido a problemas que tuvo con sus padres la noche anterior.

De acuerdo al testimonio de su familia, cuando la buscaron en su habitación la mañana de este jueves, la menor ya no se encontraba ahí, y sólo dejó una nota escrita que a la letra dice: “Me voy a la casa de una amiga. Me voy para que ya no te enfades de mi. Hasta luego”.

