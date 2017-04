Engaña Fundación de Jorge Luis Preciado a habitantes de Manzanillo

*Afectados exigen al senador que se les entregue el material que ya pagaron o que se les regrese el dinero que aportaron

Manzanillo, Col.- La Fundación del senador Jorge Luis Preciado engañó a habitantes del municipio de Manzanillo, puesto que no les han entregado los apoyos que les ofrecieron en tiempos electorales, manifestaron los afectados.

Peticiones de material para construcción no han sido resueltas por la organización creada por el político colimense, pese a haber dado anticipos de dinero; como el caso de Mirna Elizabeth Ramírez Magdaleno, quien desde el año pasado solicitó 40 sacos de cemento, por los que pagó por anticipado 4 mil 880 pesos, sin embargo, hasta ahora no ha recibido tal material.

Por ello, externó que no es válido que se aprovechen de la necesidad de la población, “no se vale que si uno está confiando, es porque realmente lo necesitamos, que queremos ahorrar un poco con esas ayudas y no se vale que luego salgan con que siempre no, que no nos entreguen nada, si no se va a poder que nos regresen nuestro dinero y que no nos engañen”.

A su vez, la señora Dora Alicia Magdalena Tavares, destacó que entregó a la mencionada Fundación de Jorge Luis Preciado casi 3 mil pesos y hasta ahora no se le ha entregado ni una sola de las 12 láminas que solicitó, “a nosotros no ha venido nadie directamente a decirnos que ya se van a entregar las láminas o el dinero, entonces no sabemos que es lo que va a pasar, queremos que venga a dar la cara y que nos diga exactamente qué va a pasar o qué pasó con ese dinero, quién se quedó con él”.

Juana María López Rodríguez, también resultó afectada con 12 láminas que no le fueron entregadas, por ello, enfatizó que está esperando una respuesta o notificación por parte de esta organización desde el mes de octubre de 2016, la cual, no ha llegado.

“Yo necesito el dinero, va uno al día aquí, 2 mil 640 no tan fácil obtenerlo, saca uno ese dinero, yo le pregunté a la vecina si ya le había llegado su dinero y me dijo que no y no sé, qué vaya a pasar, cuando nos van a entrega ese dinero o las láminas. Jorge Luis (Preciado) tiene que venir a ver ese apoyo, porque él lo prometió y no está cumpliendo, sino que me regrese mi dinero porque es desde octubre y yo necesito ese dinero”.

Finalmente, Rosa Martina Santana Bartoleño, exigió que el político colimense atienda esta situación que afecta a personas de escasos recursos del Puerto de Manzanillo, quienes acudieron a la Fundación, ya que “los iba a apoyar porque tienen poco dinero y eso era para que se ayudarán y al final de cuentas resultó de que salió peor, porque no les dieron el material y no han terminado de hacer la construcción que tenían y tampoco tienen el dinero, eso es lo difícil de la situación”

Dio a conocer que por dicha situación se organizarán para solicitar que Jorge Luis Preciado “venga y de la cara” puesto que se ha convertido en un problema para el sustento de varias familias del puerto.