Comisión de Hacienda celebrará un Foro de Disciplina Financiera

*Es necesario controlar el endeudamiento: Santiago Chávez

Colima, Col.- Con el objetivo de promover finanzas públicas locales sostenibles, un uso responsable de la deuda pública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado celebrará el Foro de Responsabilidad Hacendaria y Disciplina Financiera.

En el Foro, que se realizará a partir de las 9 horas del 24 de abril en el Auditorio Carlos de la Madrid Béjar del Poder Judicial del Estado, participarán como ponentes Vladimir Herrera, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; Carlos Noriega, secretario de Planeación y Finanzas; Fidel González, director del Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima; Luis Ramírez, director de la revista Enfoques, y Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso.

En conferencia de prensa, Chávez Chávez dijo que otro objetivo del evento es socializar las nuevas obligaciones hacendarias y financieras que se derivan de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera.

“Para que todos estemos sobre la misma dinámica hacendaria y financiera, es importante que las entidades federativas y los municipios empecemos a controlar el endeudamiento que permita a los gobiernos guiarse bajo criterios que incentiven una gestión fomentadora del crecimiento económico y la estabilidad en las finanzas públicas locales”, consideró Santiago Chávez.

Apuntó que para lograr finanzas públicas locales sostenibles, un uso responsable de la deuda pública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, la normatividad contempla cinco componentes principales: reglas de disciplina hacendaria y financiera, sistema de alertas, contratación de deuda y obligaciones, deuda estatal garantizada y registro público único.

En la conferencia de prensa celebrada en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica del Congreso del Estado, acompañaron a Santiago Chávez Luis Ramírez Carbajal, director de la revista Enfoques, y Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, enlace en Colima de Kibernus, programa social del Grupo Salinas, también organizadores del Foro.

Cuestionado sobre el dictamen de la auditoría excepcional a los años 2013, 2014 y hasta septiembre de 2015 del gobierno de Mario Anguiano Moreno, Santiago Chávez informó que prácticamente está por concluir su elaboración para que sea autorizado por la Comisión de Hacienda y pase al Pleno.

“La idea es sacarlo a finales de este mes, ya estamos en la última etapa” y después de que lo pudiera aprobar el Pleno, pasarlo a la Comisión de Responsabilidades.

Añadió que haciendo uso de su derecho de audiencia, varios ex servidores públicos se acercaron a la Comisión que él preside, para exhibir documentos con los que han buscado acreditar que no incurrieron en ninguna ilegalidad, “documentos que se han analizado, no sólo en la Comisión de Hacienda, sino también por el Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental, que en su momento no tenía esa documentación”.

Dijo que en días pasados le preguntaron acerca de los nombres de tres exfuncionarios señalados en el Informe de Auditoría del Osafig, “de esos tres nombres (Mario Anguiano, Rafael Gutiérrez y Blanca Isabel Ávalos) ninguno se ha acercado”.

Agregó: “En el caso particular de esas tres personas no ha habido acercamiento para el descargo de pruebas, porque también ha habido quien entrega documentos, y ni con los documentos se acredita (la solventación de observaciones)”.