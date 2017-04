HUTCHISON PORTS TIMSA invierte 50mdp en nuevos equipos

Manzanillo, Col.- La compañía Terminal Internacional de Manzanillo S.A. de C.V. (HUTCHISON PORTS TIMSA) invirtió alrededor de 50 millones de pesos para la compra de 140 contenedores volteables, que cuentan con una capacidad de carga de hasta 36 toneladas los cuales están diseñados para transportar y manejar granel mineral; así como 2 spreaders tipo revolver, adecuados para la movilización de este tipo de contenedores.

HUTCHISON PORTS TIMSA adquirió este nuevo equipo con el objetivo de incrementar la productividad de sus operaciones en el manejo de carga de granel mineral y con ello beneficiar a todos los usuarios del Puerto. Además, permitirá realizar maniobras de carga y descarga de buques que transportan granel mineral, mediante equipos especializados que cuiden y protejan el medio ambiente.

Es importante mencionar que los 140 contenedores volteables que HUTCHISON PORTS TIMSA está adquiriendo, son diseñados con una tecnología especializada en el cuidado del medio ambiente, y se caracterizan principalmente por ser contenedores con tapa hermética con sellos, que giran 360°, con un proceso rápido de implementación para operar estos tipos de carga y con capacidad de acuerdo al tamaño del embarque.

Mediante la implementación de esta nueva tecnología en contenedores, tanto HUTCHISON PORTS TIMSA como el Puerto de Manzanillo, podrán incrementar:

• La protección ambiental en las operaciones, pues no se generan emisiones de polvo durante las maniobras de carga y descarga; no existe contaminación durante la transportación del sitio de almacén al puerto; y están aprobados por EPA, dado que la unidad está sellada y no hay exposición del producto.

• La seguridad de las operaciones, al no existir interacción humana con la operación del producto durante y posterior a la carga en bodega; por ello se reducen los accidentes laborales y genera mayor seguridad en el transporte y almacenamiento de la carga.

• La productividad de la terminal, al ser un proceso más ágil y eficiente; además que reduce la pérdida del producto a diferencia de los sistemas convencionales; y disminuye el costo de mantenimiento.

Gracias a esta inversión, HUTCHISON PORTS TIMSA reafirma su compromiso de cuidar el medio ambiente durante la realización de sus operaciones, eleva la flexibilidad en su infraestructura, reduce las pérdidas de material e incrementa su productividad.

Por otra parte, el Puerto de Manzanillo mejora los estándares de calidad medioambientales además de eficientar los procesos operativos mediante la implementación de esta nueva tecnología de contenedores.