Miguel Ángel Alatorre dirigirá la Orquesta de Alientos del Conservatorio Nacional de Música

Colima, Col.- El director de la Banda de Música del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Alatorre Álvarez, recibió una invitación de la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, para asistir a la Ciudad de México como director huésped de la Orquesta de Alientos del Conservatorio Nacional de Música.

Será el próximo 6 de mayo cuando el Alatorre Álvarez dirija a esta agrupación, cuyo titular es Patricio Méndez Garrido; el magno concierto tendrá lugar en el Teatro Ángela Peralta de la Delegación Miguel Hidalgo.

El repertorio, con duración de más de una hora, consistirá en una serie de obras seleccionadas por el músico colimense, tal es el caso de Sinfonía no.5 de L. V. Beethoven; Concertino for Clarinet, Op. 26 de Carl Maria von Weber; Sinfonía 40 de Mozart; Tchaikovsky Marche Slave Op.31, Variazioni in Blue de Jacob de Haan y John Williams in concert.

En febrero de 2016, Miguel Ángel Alatorre fue seleccionado para participar en el Segundo Curso de Dirección Orquestal, impartido por Alondra de la Parra y Kenneth Kiesler, en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, donde por 15 días se capacitó a directores de todo el país.

Fue en ese curso que el músico colimense conoció a Patricio Méndez Garrido, director de la Orquesta de Alientos del Conservatorio Nacional de Música, quien le pidió su currículum y posteriormente lo invitaría a dirigir su agrupación.

En atención a esta alianza de trabajo y a manera de un intercambio de ideas, conceptos y archivos musicales, es que en para agosto de 2017, Patricio Méndez Garrido dirigirá en Colima un concierto con la Banda de Música del Gobierno del Estado, el cual tendrá por sede el Teatro Hidalgo, lo que permitirá a ambas agrupaciones la adquisición de nuevas experiencias artísticas y académicas.