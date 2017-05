Agua no tiene arsénico, revelan nuevos estudios

Colima, Col.- El director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Jorge Javier Pérez Jiménez dio a conocer que nuevos estudios de laboratorio confirman que el agua potable de la zona conurbada no está contaminada.

Los estudios se realizaron en seis pozos de agua potable de la zona conurbada, no se detectó la presencia de arsénico (As) ni plomo (Pb) mientras que el flúor (F) y está por debajo de los límites permisibles.

En rueda de prensa, realizada en las instalaciones de Ciapacov, Pérez Jiménez recordó que el pasado 31 de marzo, con la presencia de medios de comunicación, el laboratorio ABC, certificado y autorizado por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), llevó a cabo el acopio de las muestras para analizar los referidos metales pesados en dichos pozos de agua, que presuntamente presentaban mayor concentración de arsénico de acuerdo a un estudio académico publicado en febrero de este año.

“De acuerdo a la norma oficial de la Secretaría de Salud NOM-127-SSA1-1994, que fue modificada en el 2005, el límite permisible de arsénico es de .025 miligramos por litro (mg/L) y la precisión de la emisión de estos estudios va hasta el .00011 mg/L, es decir, está muy por debajo de lo que establece la norma”, explicó.

En los seis pozos de agua: Oriental, Corregidora, La Curva, Casino, Rancho Lo de Villa y Valle Real no se detectó arsénico, informó Pérez Jiménez.

En lo que se refiere al plomo la norma establece .01 mg/L y no fue detectado en ninguno de los seis pozos de agua, con un límite de detección de .00013 mg/L.

En este informe de pruebas en el pozo de agua Oriental respecto a la presencia de fluoruros el resultado fue de .4927 mg/L mientras que la norma establece 1.50; en Corregidora .3987 mg/L; La Curva .3610 mg/L; Casino .2718; Rancho Lo de Villa .3485 y en Valle Real el resultado arrojó .3639 de flúor.

“La población puede tener certeza y confianza que en los seis pozos que están bajo supervisión de Ciapacov no solamente no hay arsénico por debajo de los límites ni siquiera es detectado por los instrumentos de laboratorio, por lo que es agua de excelente calidad que también no tiene traza de plomo y tiene presencia de fluoruros por límites muy por debajo, hasta prácticamente cuatro veces, del límite permisible”, resaltó el funcionario.

Además el titular de Ciapacov indicó que próximamente realizarán una licitación hasta por 200 mil pesos para llevar a cabo 29 estudios adicionales en el mismo número de pozos de agua, que se realizarán mediante la norma que establece la Coespris.

Finalmente señaló que durante el mes de mayo en Ciapacov continúan con el esquema de descuentos tanto en recargos como en derechos de agua con tasas que siguen siendo atractivas para los usuarios.

La información proporcionada en esta rueda de prensa se encuentra en la página web de Ciapacov y en la página de Facebook del organismo, así como la norma oficial de la Secretaría de Salud NOM-127-SSA1-1994, que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.