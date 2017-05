Orientan a más de 500 estudiantes en Feria Vocacional de Comala

Comala, Col.- La educación es el único medio legítimo que nos permite la movilidad social, afirmó el secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, al inaugurar la Feria de Orientación Vocacional de la escuela secundaria Pablo Silva García del municipio de Comala.

En este evento, se orientó vocacionalmente a más de 500 estudiantes con una oferta educativa que incluyó a un total de 17 instituciones de nivel medio superior, entre públicas y privadas.

Ante alumnos de esa secundaria y otros planteles de comunidades de Comala, el titular de la Secretaría de Educación, expresó que si no fuera por la educación las personas no trascenderían profesionalmente, en particular los estratos sociales más bajos y que tienen pocas expectativas de desarrollo.

ComalaRecomendó a los estudiantes de este municipio que estén atentos de la oferta educativa y decidan a qué escuela se van a inscribir al término de este ciclo escolar, tomando en cuenta principalmente sus intereses y objetivos.

Por su parte, la directora de la Secundaria Pablo Silva García, Elizabeth García Fierro, destacó la importancia de implementar estas ferias de orientación vocacional para informar a los estudiantes sobre la oferta educativa existente, y que así ellos puedan elegir conforme a su vocación y pasión.

Estuvieron presentes, representantes de la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como funcionarios de la dependencia y trabajadores del plantel.