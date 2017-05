Más de 4 mil niños aprenden a decir NO a las drogas

Preside Gaby Benavides graduación del programa DARE

Manzanillo, Col.- La Presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, clausuró el programa DARE, generación 2017, en el que participaron 4 mil 500 alumnos de 25 escuelas del municipio, quienes aprendieron a decir no a las drogas y entendieron los riesgos y efectos físicos, emocionales, sociales y legales del alcohol, el tabaco, la marihuana e inhalantes sobre su cerebro y su cuerpo (todavía en etapa de desarrollo), comparando creencias comunes o generalizaciones de los jóvenes, contra estadísticas nacionales reales sobre el uso de estas drogas.

La alcaldesa de la ciudad, Gabriela Benavides, dijo que a través de este programa, los alumnos amplían sus conocimientos acerca de la variedad de cosas positivas que pueden hacer en su escuela y comunidad, que no incluyen el uso de sustancias dañinas, los niños recibieron a los oficiales DARE, quienes expusieron las estrategias de rechazo y aprenden habilidades de comunicación sólidas, así como técnicas de asertividad y resistencia y sean capaces de aplicarlas en forma apropiada en una variedad de situaciones apegadas a la realidad.

“Desde el ayuntamiento de Manzanillo, sembramos esa semillita, para que la sigan cuidando y conozcan que no deben consumir drogas, porque son malas, porque les daña el cuerpo, que no lo hagan, saber que nuestra familia no consuman drogas; nuestros niños aprendieron los valores de justicia, respeto, tolerancia, la paz, humildad, valores del respeto, autoestima, respetarse y querer a los demás”, señaló Benavides Cobos.

En el marco de este evento, la edilesa estuvo acompañada de Adriana Nava Leal, secretaria del Ayuntamiento, Juan Enrique García Pérez, presidente de la comisión de seguridad en el cabildo, los regidores Juan Campos Cárdenas, Fernando Morán Rodríguez y Leticia Parra, integrantes de la comisión, vicealmirante Miguel Ángel García Ramírez, director general de seguridad pública y vialidad, Marisa Adriana Arroyo Aguayo, titular del departamento de prevención del delito, Marcela Judith Florean Guzmán y Elías Silva Vázquez, oficiales DARE.

Monserrat Lomelí López, estudiante de la escuela primaria “José Santos Valdez” expuso que, “ocupamos resistencia para decir no a las drogas y debemos aprender a elegir a nuestros amigos, las drogas son un peligro para todos, quienes se nos acercan a invitarnos alcohol u otras drogas, no son nuestros amigos”.

Paulina Méndez González, de la escuela “J. Jesús Díaz Virgen”, indicó que gracias al programa DARE aprendió a decir no a quienes intenten invitarle a consumir drogas, “conocer a nuestros amigos y respetarse, si te invitan no son de confianza, hay que decirles que estamos ocupados que tenemos cosas que hacer para no caer en su juego”.