Pide Nicolás Contreras que ninguna autoridad se deslinde de la seguridad

Colima, Col.- Tras las comparecencias en el Congreso del Estado de los diez alcaldes y alcaldesas que informaron sobre las acciones que en sus municipios realizan en materia de seguridad, Nicolás Contreras Cortés, coordinador de los legisladores independientes, hizo un llamado para que ninguna autoridad considere que no tiene responsabilidad en ese tema.

Expuso que por la delicada situación en materia de seguridad por la que atraviesa el Estado de Colima, es importante que el tema sea atendido por los tres órdenes de gobierno y que no se lucre con la problemática social.

“Que ninguna autoridad considere que no tiene responsabilidad en el tema, pues los factores de la inseguridad se encuentran en todos los ámbitos y por consecuencia, todos quienes tenemos una participación en la función pública podemos y estamos obligados a aportar en este tema”, señaló en su posicionamiento.

Estimó que otro tema en el que debe tenerse una particular intervención, se encuentra en la vigilancia de las cuentas públicas; en este contexto, “debemos agudizar la fiscalización para que los recursos que se entregan a las instituciones de seguridad pública se destinen adecuada y escrupulosamente a ese fin y se inviertan en los planes y programas prioritarios de la materia”.

Consideró de singular importancia que esos recursos no se destinen a instancias o instituciones que no prestan el servicio de seguridad pública y que no tengan el compromiso de participar en su prestación, bajo cualquier pretexto.

Adelantó que concluido el diagnóstico en materia municipal que realice la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, “procederemos a hacer lo mismo con el Ejecutivo del Estado, quien ya ha manifestado públicamente su voluntad de comparecer ante este Poder Legislativo para abordar el tema de la Seguridad Pública”.

Mientras tanto, convocó a que todos los niveles de gobierno y todos los poderes sigan trabajando para mejorar las condiciones que imperan en ese renglón, que sean más intensos a las acciones que al respecto se realizan y se implementen los cambios necesarios en las estrategias y políticas tendientes a atender los problemas de violencia.

Finalmente, Nicolás Contreras coincidió con quienes temen que el tema se politice, por lo que la mejor manera de evitarlo es la participación de todos; de esa manera los logros serán compartidos y también los errores.