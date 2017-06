Organiza Coparmex Manzanillo torneo de golf

Manzanillo, Col.- El empresario Cuauhtémoc Calleros Tenorio, vicepresidente de la Comisión Red de Negocios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Manzanillo, invita a todos los empresarios a participar en el primer Torneo de Golf 2017.

Se realizará el torneo en el Club de Golf Las Hadas el 17 de junio a iniciando a las 8 de la mañana, terminando a las 3 de la tarde.

El cupo está limitado a 50 participantes, con un formato de foursome a go – go. El costo para socios del Club de Golf Las Hadas es de $1,250.00 y para no socios $1,600.00 y incluye el green fee para 18 hoyos, carrito compartido y la comida de presentación de premios.

Mayor informes: 334 2929 y 333 3670.