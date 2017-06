Resultados electorales dan optimismo al PRI rumbo al 2018: Rogelio Rueda

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA DEL PRESIDENTE DEL CDE DEL PRI, ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ

Pregunta: Háblenos sobre las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer ¿Cuáles son las lecciones qué les dejan para el 2018?

Rogelio Rueda Sánchez: Efectivamente, lo más importante será procesar las lecciones de esta jornada electoral, y lo que podemos compartir en este momento, a muy pocas horas de tener resultados confiables, es que el PRI está teniendo una posición que le permite mirar con optimismo, reconociendo que hay mucho trabajo por hacer, sabiendo que hay, sin duda, reflexiones que hacer y que nos permitan ajustar la forma como se trabaja y la posibilidad de la competencia del año próximo.

El Estado de México, sin duda era la entidad que más atraía la atención por el peso electoral, por la dimensión, por el tamaño del reto; se está logrando obtener el triunfo por casi 3 puntos porcentuales que, siendo cerrado, sin embargo para estos momentos se siente suficientemente sólido.

En el caso de Coahuila el triunfo hasta este momento está por 1.5% según el avance que tiene el PREP.

En Nayarit tenemos un resultado adverso con la información que tenemos hasta el momento.

En Veracruz son muchos municipios, habría que revisar uno por uno: hay algunas ciudades de Veracruz que estamos ganando, hay otras en donde no ganamos, ganó el PAN o Morena, me parece que se prefigura un escenario en el que va a haber al menos con los números del día de ayer, cuatro partidos con posibilidades, con fuerza, tomando sólo los datos del PREP (mismos que seguramente se ajustarán a la alza, porque no se tienen el cien por ciento de las actas computadas) y tomando sólo esos datos, vemos que el PRI tiene alrededor de 2 millones 400 mil votos, Morena tiene casi dos millones de votos. El PRD tiene casi 1 millón 200 mil; y el PAN suma 1 millón 100 mil en números gruesos. Es decir, en ese orden está la fortaleza electoral de cada partido. El PAN se cae al cuarto lugar del número de votos en las tres elecciones de gobernador.

(Estos resultados) nos anuncian el trabajo que tenemos qué hacer en los próximos meses, sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero el PRI ve con optimismo el trabajo que resta en los siguientes trece meses.

Pregunta: Si bien tienen tres puntos arriba la realidad es que el PRI en el Estado de México arrasaba, eso es una muestra de que en el 2018 (inaudible)

Rogelio Rueda Sánchez: Me parece que ya no hay elecciones en las que pueda arrasar ningún partido, todas las elecciones son competidas, lo hemos visto en cada estado en los que tenemos elecciones: lo vivimos ya sin duda aquí en Colima desde hace ya varias elecciones. Me parece que esto debiera llamar a la reflexión de revisar las condiciones, la propia normatividad de nuestro sistema político, no sólo el electoral, pues tenemos incertidumbre respecto a los resultados de cada proceso electoral, ello nos garantiza que hay una democracia. De ahí que sea positivo el que se respete el sentido de los votos, pues no sabemos exactamente qué va pasar, siempre tenemos la duda de qué va pasar en el resultado electoral, ese me parece que es un dato que debiera alentarnos, a lo mejor en ese sentido, efectivamente hay democracia y que efectivamente hay la posibilidad de que el ciudadano con su voto decida quién gana.

Pero también necesitamos gobiernos estables, necesitamos gobiernos con capacidad de tomar decisiones y que éstas se llevan a la práctica. Necesitamos que se consoliden las reformas en las que hemos coincidido muchos actores políticos y necesitamos que el país tenga un horizonte de certidumbre. Ese será el trabajo del PRI para los próximos meses: así se planteará en la siguiente elección, confiando en que los ciudadanos reflexionemos muy bien el sentido de nuestro voto para darle a México el rumbo que se necesita.

Yo creo que una vez pasado este proceso tendremos que revisar nuestro sistema político, cómo es que estamos dando los candados, ofreciendo las garantías a los ciudadanos de que tendremos gobiernos estables, de que tendremos gobierno en una interacción cercana con el Poder Legislativo.

Segundo tema

Pregunta: acerca de la detención del ex gobernador Roberto Borge, ya es otro más, ya van varios y en gran medida han sido detenidos porque los gobiernos de sus estados, -los actuales- han interpuesto la denuncia correspondiente. Aquí en Colima no pasa eso, Mario Anguiano sigue impune y parece que así va seguir ¿qué opinión te merece?

Rogelio Rueda Sánchez: Me parece que vale la pena identificar que es en este periodo del presidente Enrique Peña Nieto –presidente priista- cuando más gobernadores han sido sujetos a proceso penal. Es decir, hay un compromiso real mostrado en los hechos de combatir la corrupción y de que sea sometido a juicio cualquier servidor público, incluidos ex gobernadores, -porque si revisáramos un poco más las listas veríamos que también hay muchos funcionarios de los gobiernos de esos estados sujetos a proceso penal-, no hay distingos: la ley se tiene que aplicar y hay que castigar a todos los corruptos y hacer que vayan a la cárcel. Eso vale para cualquiera y yo solamente haría un apunte también. Ha sido la actuación de la PGR de un gobierno priista el de Peña Nieto) la que ha logrado las detenciones y la que ha planteado dichas denuncias.

Sobre tu planteamiento de aquí de Colima, tenemos varias denuncias locales como también en la PGR. Yo espero que se sigan los procedimientos y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse. Hay que recordar también que deben sujetarse a proceso, pues solemos sentenciar antes de que comience el juicio, pero vale la pena que se actúe, que se sujeten a proceso y que esperemos los resultados de las sentencias. Lo que yo destaco es que no hay otro gobierno -ni siquiera los dos anteriores de Acción Nacional- que hayan actuado con esta firmeza en contra de los corruptos, así sean gobernadores o ex gobernadores en estos casos.

Pregunta: (inaudible) en específico de la Procuraduría de Justicia

Rogelio Rueda Sánchez: Lo que ocurre es que no conocemos el contenido de la averiguación, la integración de las carpetas de investigación. Sabemos que esos procedimientos son reservados, que no podemos conocerlos (y por ello no podemos asegurar si están listos o no, o si están teniendo un retraso) o si efectivamente les faltan elementos para estar listos: son datos que no podemos conocer, solamente quienes trabajan en ellos lo conocen. Lo que esperamos es que haya una resolución muy pronto y que digan si hay elementos para proceder legalmente y que se haga. Me parece que este tema compete también a la PGR, también hay denuncias en la PGR, todos lo hemos conocido desde hace meses o incluso desde hace años que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación por ejemplo.

Pregunta: ¿En el PRI no ha habido ninguna denuncia en contra del ex gobernador?

Rogelio Rueda Sánchez: No ha habido ninguna, y por supuesto lo que queremos en el PRI, como está debidamente acreditado, es que se castigue a todos los corruptos.