Clausura CEDEFU programa Ucol-Peraj “Adopta a un amigo”

El Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) de la Universidad de Colima, clausuró en días pasado las actividades de la octava generación del programa Ucol-Peraj. En este ciclo escolar se beneficiaron 122 niños de nueve escuelas primarias de Colima y Villa de Álvarez, así como 129 tutores pertenecientes a 12 licenciaturas.

En su discurso, la directora general del CEDEFU, Alicia López de Hernández dijo que en esta octava generación “es evidente el entusiasmo de los estudiantes universitarios, ya que es la oportunidad para adquirir una sólida experiencia de aprendizaje”.

En estas actividades, continuó, “se ha reflejado la participación y aceptación de los niños de diferentes planteles cercanos al campus, esto como resultado del establecimiento de un vínculo de amistad con el estudiante universitario, quien sirve de apoyo frente a diversas situaciones de carácter individual, familiar y de interacción con su ámbito social; además, vinculan a los niños con nuestra máxima Casa de Estudios”.

La alumna Silvia Méndez Benuto, quien fungió como tutora de algunos niños, dijo que “fue una gran experiencia, pues no sólo aprendieron los niños cosas nuevas; nosotros también”.

En agradecimiento, el niño Roberto Toscano Pineda comentó que éstos fueron unos meses en los que convivió con sus tutores y amigos: “El programa me ha servido para mi crecimiento escolar y personal, pues me divertí y experimenté. Hice cosas que tenía miedo hacer; me enseñaron a hacer mejor las cosas y esforzarme más, y que si éstas no salen a la primera, debo intentar y no darme por vencido”.

Cabe destacar que el programa Ucol-Peraj “Adopta a un amigo”, pone énfasis en el compromiso social de la UdeC con la comunidad para contribuir con la formación integral de los estudiantes universitarios, quienes aplican sus conocimientos y comparten sus cualidades humanas involucrándose en el proceso educativo de niños de primaria.

Este proyecto incide positivamente en las diversas áreas del desarrollo de los pequeños, como la social, escolar, cultural, motivacional, emocional y educativa; además, fortalece su autoestima y fomenta hábitos de estudio. De esta manera, amplían sus conocimientos y cultura general.

El Programa Ucol-Peraj forma parte del Programa Institucional de Calidad de Vida y de la filosofía de una Educación con Responsabilidad Social de la UdeC. A este evento asistió el director de Previsión Social del CEDEFU, Carlos Enrique Tene.