Inicia Gobernador con entrega de más de un millón de libros de texto gratuito

*Son para 146 mil alumnos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todo el Estado *Colima lleva el 82% de avance en la entrega de libros para el siguiente ciclo escolar: Conaliteg

Colima, Col.- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez acompañado del director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Arturo José Ancona García- López, dio el banderazo de salida para la entrega de más de un millón de ejemplares gratuitos para el ciclo escolar 2017-2018, para más de 146 mil alumnos de la entidad.

En evento realizado en la Escuela primaria “Miguel Álvarez García”, donde también hizo entrega simbólica de paquetes de libros, el titular del Ejecutivo destacó que el libro de texto gratuito sigue como uno de los referentes esenciales de nuestro gran proyecto educativo.

En su mensaje expresó que no podemos olvidar que los grandes contingentes de la Revolución alentaron una profunda transformación educativa del país, dotando a la instrucción de un sólido contenido social.

Añadió que ese contenido social se expresó en la universalidad y gratuidad de la educación, así como en una ideología laica y liberal, que depositó en la ciencia la perspectiva de las nuevas generaciones de mexicanos.

Antes de concluir, el mandatario colimense hizo un reconocimiento al Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, quien por razones de agenda, dijo, no pudo estar aquí, “pero sabe que estamos haciendo entrega de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2017-2018”.

En su intervención, el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Arturo José Ancona García- López, ponderó que este banderazo se traduce en la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de Colima.

“Una estrecha coordinación que hemos tenido para poder hacer llegar estos libros de texto gratuito en los niveles de preescolar, primaria y secundaria a todos los niños de Colima”.

Dio a conocer que para el ciclo escolar 2017-2018, se van entregar más de 200 millones de libros en todo el país, para alrededor de 27 millones de alumnos de 217 mil escuelas.

“Es una labor muy importante, pero no sería posible, el gobierno de la República no pudiera llegar a todas las partes del país, si no fuera por la estrecha colaboración que hay con todos los Gobiernos de los Estados y en este caso con el Gobierno del Estado de Colima”.

Destacó que en el estado de Colima se van a entregar 1 millón 047 mil libros para 146 mil alumnos y ya se tiene un avance general de distribución en el Estado del 82 por ciento. “Gracias gobernador, no hubiera sido posible sin el esfuerzo coordinado de todo su equipo de trabajo de la Secretaría de Educación”.

En su intervención, el secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, manifestó que es el primer año en que la administración estatal es responsable desde el proceso de Planeación hasta la entrega de los libros de texto a cada escuela, por lo que se estructuró una ruta crítica rigurosa para un seguimiento muy exhaustivo que asegurará que todos los niños y adolescentes de la entidad tendrán oportunamente, desde el primer día de clases en agosto próximo los ejemplares correspondientes a su ciclo escolar.

Precisó que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos entrega libros de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, indígena (en 42 lenguas), Braille y Macrotipo.