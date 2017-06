Respalda rector a Diana Evangelista rumbo a la Universiada Mundial

El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, recibió en su despacho a la estudiante y futbolista Diana Laura Evangelista Chávez y la felicitó por haber sido convocada a la preselección nacional con miras a conformar el equipo de futbol soccer femenil que representará a nuestro país en la Universiada Mundial, a celebrarse en China Taipéi, del 19 al 30 de agosto del presente año.

Hace días, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) convocó a la estudiante de la Universidad de Colima, Diana Laura para integrarse a la preselección mexicana, por lo que ésta deberá presentarse en Ciudad Juárez, Chihuahua, el próximo 3 de julio para buscar el lugar entre las 20 mejores que representarán a México en la máxima justa internacional estudiantil.

Hernández Nava externó su felicitación y respaldo para que Diana Evangelista pueda asistir a esta concentración, y le aseguró que espera con mucho agrado que la joven atleta logre el sueño de estar por segunda ocasión en la selección nacional, pues señaló el líder universitario: “será un orgullo que una estudiante de la Universidad de Colima esté presente en este evento mundial y sea parte de lo más destacado en el deporte universitario a nivel internacional”.

Diana Laura está por concluir sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Licenciatura de Educación Física y Deporte de la UdeC; en caso de quedar en la lista definitiva sería su segunda participación en una fase mundial, recordando que en el 2015 asistió a la Universiada de Corea del Sur, celebrada en la ciudad de Gwangju.

Deportivamente, para Diana éste ha sido un año excelente, pues además de esta reciente convocatoria, viene de haber participado en la Copa MX de futbol femenil, con destacada actuación como capitana del club Rayadas de Monterrey, en Nuevo León, con quien ya firmó para jugar en la Liga MX en el Torneo de Apertura 2017.

Diana Evangelista agradeció sentidamente el respaldo que siempre le ha brindado la Universidad de Colima; “primero quiero agradecer a todos los que conforman la familia Universitaria, desde el rector, que ha estado atento y me ha apoyado en mi carrera como deportista, hasta mis padres, que siempre me apoyan en todo lo que he hecho, mis maestros de la Facultad, y el personal de la dirección de Deportes de la UdeC, que ha estado también al pendiente de los llamados que se me han hecho para que pueda asistir”.

Finalmente, la joven universitaria les dijo a los estudiantes, “a quienes inician su carrera y a quienes les gusta el deporte, que no se rindan, que es posible combinar todo y salir adelante, pues las experiencias que se viven a través del deporte son inigualables, ya que conoces a mucha gente, y saber que vas representando en este caso a una institución, que me ha dado tanto, me hace sentirme más orgullosa”.

Les pidió “que no se rindan, que nunca abandonen sus sueños, porque combinando los estudios y el deporte pueden lograr cosas importantes que te hacen ser una mejor persona; además, todo es posible si le agregas paciencia y disciplina”, finalizó.