Conversan artistas visuales con su público, en el Fernando del Paso

Hace unos días, alrededor de cuarenta personas acudieron al Museo Fernando del Paso de la Universidad de Colima, a la segunda Cita Express que se llevó a cabo con el fin de que el público pudiera conversar directamente con los autores que participan en la exposición de libros de artista “ART Libris”, inaugurada hace varias semanas en este mismo museo.

En esta segunda sesión participaron los artistas visuales Octaviano Cadena, Edisa Águila, Irene Delgado y Helio Santos a través de la dinámica del speed dating, en la que las personas buscan conocerse durante un breve encuentro.

La curaduría de la exposición emprendió esta segunda cita para que el público conociera, en voz de los propios artistas, las técnicas, materiales, musas y tiempo invertido, entre otras curiosidades, que los creadores utilizaron para producir su libro de artista.

Aunque los espectadores imaginaron que cada una de las piezas presentadas tenía una historia extraordinaria o secreta que sería revelada, esto no sucedió con Octaviano Cadena: “Generalmente quien observa una obra piensa que el artista estaba en un momento especial y que por eso es complicado entenderla; esto es un cliché en la gran mayoría de productores de imágenes”.

“En mi caso no me inspiré en nada; no hay un argumento en concreto, no estoy contando alguna historia, simplemente muestro el problema al que me enfrento, que es el de la composición, la técnica y lo conceptual”, agregó.

En este sentido, continuó, “considero que estas estrategias de interacción son buenas porque forman públicos y quitan ideas que se crean alrededor del artista. Dentro de las artes visuales, me parece necesario que se hagan este tipo de actividades porque es una forma de acercar el público al artista y que conozca quién es, sus ideas y cómo piensa”.

Para los creadores de imágenes, fue importante que el público se sincerara con ellos durante los diez minutos que duró cada encuentro, antes de pasar al siguiente artista, pues les permitió ver lo que se piensa de ellos y que sus obras pueden ser interpretadas de distintas formas.

En entrevista, Irene Delgado dijo que a ella le gusta que los espectadores interpreten sus obras y que así se genere el diálogo: “Expones y dejas que ellos sientan algo distinto al artista. Esta actividad me gustó porque es interesante escuchar si les gustó o no lo expuesto y para que nos conozcan más, porque a veces sus comentarios chocan con nuestra forma de pensar al momento de componer una pieza, y eso también es interesante”.

Con esta actividad, se cerró el programa de actividades de interpretación que organizó la curadora de la muestra, Tita Rivera, en el Museo Fernando del Paso a propósito de la temporada de exhibición de ART Libris, con el objetivo de ofrecer al público distintas formas de acercarse al discurso curatorial de la exposición y al formato del libro de artista para su conocimiento y reflexión.