Mi compromiso con la seguridad es absoluto, pero se necesita de todos: Gobernador

*Mandatario estatal explica a diputados cómo el conflicto del crimen organizado que se vive a nivel nacional ha repercutido en Colima y lo que el Gobierno del Estado lleva a cabo

Colima, Col.- “El compromiso con el combate a la inseguridad y a la delincuencia por parte del gobierno del estado es total y absoluto”, aseguró el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien dijo que ese compromiso no deriva de un lema de campaña política sino que es una convicción.

En reunión de trabajo con diputados locales, el mandatario estatal presentó un análisis situacional, estrategia, acciones y reflexiones sobre el tema de la inseguridad en Colima.

El gobernador estuvo en el congreso acompañado por el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González; por el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez; por el procurador José Guadalupe Franco Escobar; por el coordinador general de Comunicación Social, Fernando Antonio Cruz García y por su secretario particular, Héctor Gerardo Munguía García.

Ante 22 de los 25 legisladores el gobernador dijo que su administración tiene un compromiso “sólido e indeclinable para restablecer en la medida de nuestras facultades y posibilidades, el estado de derecho y la no impunidad”.

Aunque aclaró que en el combate a la inseguridad se necesita de la participación de todos, los 3 órdenes de gobierno, los poderes y la sociedad civil; además de considerar que tratar de politizar el tema de la inseguridad es absolutamente deleznable.

Ignacio Peralta comentó que el reto de la seguridad es grandísimo, porque el crecimiento delictivo se ha registrado prácticamente en todo el país, pues durante el 2016, 24 de las 32 entidades federativas registraron un incremento en el número de homicidios.

Explicó que una de las regiones del país que registró mayor presencia del crimen organizado, fue el Pacífico mexicano, en donde los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, han resentido este problema.

Destacó que en reportes de PGR se informa que diversas entidades del país se vive una confrontación de grupos delictivos, en todas ellas, se han presentado un incremento en los homicidios dolosos, incluida Colima.

En ese tenor, presentó cifras del 2016, cuando Colima registró 524 homicidios dolosos y se ubicó en la posición número 17 a nivel nacional, mientras Guerrero, Estado de México y Michoacán, ocuparon los tres primeros lugares.

Las estadísticas reflejan que desde el sexenio del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa se erró en la estrategia nacional y el país comenzó con un incremento en el número de homicidios dolosos, situación que no se ha revertido y la tendencia de Colima es similar a nivel nacional. “El conflicto nacional tiene consecuencias en nuestro territorio que se refleja en un incremento de la violencia”, explicó.

Prueba de lo anterior, es que los homicidios del fueron común se mantienen en Colima en cifras incluso por debajo de cuando Colima era el Estado más seguro del país, por ejemplo, en 2016 hubo 62 homicidios del fuero común mientras que del fuero federal se registraron 462 en 2016.

A pesar del origen del conflicto, expuso que el Gobierno del Estado no declina en su compromiso y pese a las limitaciones financieras encontradas, el esfuerzo del actual gobierno estatal en materia de seguridad es el más importante en la historia de Colima, “pero no estamos satisfechos”, aclaró.

Actualmente se combate a la delincuencia organizada con varios esquemas; las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (FRIM) que agrupan a 890 elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

La Base de Operaciones Mixtas (BOM) que opera la Secretaría de la Defensa Nacional y recordó que en febrero de este año, un batallón de la Policía Militar tuvo presencia en Tecomán.

De igual forma, destacó acciones como la depuración que se ha venido realizando en los cuerpos policiacos y de seguridad, así como la integración de un equipo táctico. El gobernador destacó la promoción que se hace para transformar el C4 en C5.

Referente a otros resultados, el titular del Ejecutivo dio a conocer que en lo que va del año se han registrado 232 cateos, 3 mil 599 operativos y revisiones, se han asegurado 173 inmuebles, decomisado 74.5 kilogramos de droga, 672 armas de diversos calibres y se han recuperado mil 416 vehículos que tenían reporte de robo. Cifras que muchas de ellas superan en un año cuatro meses lo hecho en 6 años del gobierno anterior.

Hay mil 147 policías municipales por 690 estatales, sin embargo, hay 94 detenciones de delincuentes de alta peligrosidad entre 2016 y 2017 por parte de las corporaciones estatales por 42 de las corporaciones de los 10 municipios.

Finalmente, el gobernador abordó el tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que al iniciar su gobierno sólo aplicaba en el primer partido judicial y en tan sólo 4 meses el gobierno actual echó a andar los otros dos partidos judiciales.

No obstante, el proceso de perfeccionamiento de este Nuevo Sistema permite que detenidos de peligrosidad no ingresen al Cereso al no tener prisión preventiva oficiosa.