MANZANILLO PUEDE CONSTITUIRSE EN PUNTO DE INTERÉS TRASCENDENTAL PARA EL PAÍS: PERALTA

*Encabeza Gobernador 490 aniversario del Descubrimiento del Puerto Indígena de Tzalahua * Manzanillo está destinado a crecer y destacar en el contexto internacional, asegura la Diputada Martha Meza Oregón

Manzanillo, Col.- “En las siguientes semanas estaremos realizando esfuerzos especiales para reactivar el Foro de Gobernadores del Pacífico, considerando que Manzanillo puede constituirse en un punto de interés trascendental para el país. Después de todo, las palabras de Hernán Cortés siguen teniendo vigencia: puertos como éste hay pocos; será nuestro deber preservarlo para beneficio del municipio y de la entidad”, expresó el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Al encabezar la Sesión Solemne del Congreso del Estado realizada en el Hotel Tesoro de Manzanillo para conmemorar el 490 aniversario del descubrimiento del puerto indígena de Tzalahua (Salagua), el mandatario aseguró que este puerto no sólo fue descubierto y redescubierto en una ocasión, “el puerto es objeto de un continuo redescubrimiento en cada etapa histórica de la nación”.

Acompañado por la presidenta del Congreso, Martha Alicia Meza Oregón; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Bernardo Alfredo Salazar Santana y la Presidenta Municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, el titular del Ejecutivo manifestó que Manzanillo sigue redescubriéndose, atendiendo su importancia frente a la Cuenca del Pacífico y su crecimiento los últimos años, exige una adecuada planificación hacia el porvenir. “La nación debe mirarlo de nuevo, para consolidarlo de forma estratégica, considerando que es una ventana de oportunidades hacia el resto del mundo”.

Dijo que es importante reconocer que la mirada de los historiadores se concentró en los acontecimientos relacionados con el Valle de Colima, perdiéndose la oportunidad para explorar la historia de nuestra vinculación con el mar; esto es objeto de revisión en los últimos años y es parte de las luchas sostenidas por los historiadores y especialistas de Manzanillo, que llaman la atención sobre la importancia histórica de este gran municipio. Expreso mi reconocimiento por ello”, dijo.

El Gobernador expresó celebro el interés de la 58ª Legislatura y de las autoridades municipales por celebrar esta sesión, insistiendo en esta perspectiva histórica, tan importante para la entidad. “El puerto fue descrito por la Cuarta Carta de Relación de Hernán Cortés (del 15 de octubre de 1524), señalando que entre los informes que de esta provincia había hecho Gonzalo de Sandoval, trajo noticias de un muy buen puerto que en aquella costa se había hallado. Cortés, por supuesto, expresó su alegría, pues según sus propias palabras, “de estos puertos hay pocos”.

Podemos suponer que el litoral que hoy corresponde a Manzanillo debió ser muy bien aprovechado, no sólo por su cercanía al mar, sino por las lomas y cerros que lo circundan y que forman bahías, caletas y divisaderos, como también esteros y lagunas, donde se combinaba el agua dulce con la salada. Ese mismo escenario se encuentra frente a nuestra mirada, estimó el mandatario estatal.

En esa mirada deben concentrarse los esfuerzos de las instituciones federales, estatales y municipales hacia los siguientes años, pues tan importante es el progreso portuario como la atención turística, sin perder la perspectiva hacia las condiciones de desarrollo que deben consolidar la vida y expectativas de los manzanillenses, concluyó el Gobernador Ignacio Peralta.

En su mensaje, la diputada manzanillense Martha Alicia Meza Oregón, en funciones de Presidenta del Congreso del Estado, dijo que están convencidos de que al cumplirse hoy 490 años de aquel singular acontecimiento, se nos marcó para siempre como el puerto destinado a crecer y destacar en el contexto nacional e internacional.

“Del Tzalahua indígena al que llegaron los españoles en 1527, al Manzanillo pujante y competitivo en que ahora estamos, hay un abismo de diferencias económicas y tecnológicas; es otro Manzanillo hasta en lo físico porque refundó la ciudad, pero hay algo que no ha cambiado: somos el mismo pueblo cálido, hospitalario y rico que encontraron aquellos exploradores”, manifestó Meza Oregón.

Añadió que gracias al incontrovertible empeño de nuestros antepasados, somos ahora un puerto moderno y productivo que es ejemplo internacional. “Hace algunos meses propuse a la Legislatura que se declarara a Manzanillo puerta de México al Pacífico y al progreso”, recordó la legisladora.

“Nunca como ahora tienen más vigencia esas palabras, porque nos pintan tal cual somos: un puerto cuya fortaleza es su gente, que ha sabido aprovechar positivamente las bonanzas geográficas y climatológicas, la riqueza natural y la posición estratégica en el mundo, para convertir a Manzanillo en uno de los pilares fundamentales del crecimiento y de la economía del país”, reiteró Martha Meza Oregón.

Dijo sentirse profundamente orgullosa y feliz de haber nacido en Manzanillo; “soy marinera de nacimiento; me siento plenamente identificada con el mar, por eso la historia de Manzanillo me apasiona y me ata”, al tiempo que reconoció que el cronista municipal Horacio Archundia le recordó la llegada del Bergantín “Espíritu Santo” aquel 24 de julio de 1527.

La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, agradeció el respaldo que el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez brinda día a día para que Manzanillo siga desarrollándose y proyectando sus potencialidades, situándose como el puerto más importante del Pacífico Mexicano”; puntualizó que este día, es un parteaguas histórico “que nos permite revalorar el trabajo que hacemos modestamente para contribuir al mejoramiento de esta zona geográfica magnífica en la que nos tocó vivir”.

La alcaldesa porteña expresó sentirse halagada por ser testigo presencial de la voluntad admirable de los manzanillenses de hoy y de nuestros antepasados, que con pasión y con visión han demostrado al mundo lo que se pude hacer en una tierra fértil cuando se decide a actuar pensando en nuestros hijos y en el mundo que habremos de dejarles.

Por su parte, el Cronista Municipal de Manzanillo, Horacio Archundia Guevara, hizo un recuento histórico del desarrollo del puerto de Manzanillo a partir del descubrimiento del puerto indígena de Tzalahua, al cumplirse hoy 490 años de esa fecha que marca un parteaguas para este municipio y nuestra entidad.