Egresan alumnos del Instituto José Martí de Minatitlán.

En el marco de la ceremonia de entrega de certificados a egresados de la Preparatoria Popular José Martí No. 7 de Minatitlán, el Director General Adjunto del Instituto José Martí, Marcos Daniel Barajas Yescas, resaltó que a 10 años de fundado el Instituto, han egresado más de mil 500 alumnos certificados, lo que genera el compromiso de crear oferta educativa rentable para las nuevas generaciones.

Barajas Yescas dijo a los alumnos egresados de la generación 2015 – 2017 “Profesor Agustín Zaldívar Camberos” que actualmente la demanda laboral es muy fuerte, por lo que es importante tener una buena preparación académica. “El Instituto José Martí con esa filosofía accesible y humanista, los espera en el siguiente escalón, si ustedes así lo deciden”.

Destacó que la falta de empleo, así como la falta de espacios para los jóvenes, obliga a ser más competitivos, por lo que dijo, la preparación adquirida será prominente para la superación de sus retos.

En este contexto, indicó que el Instituto José Martí ofrece carreras nuevas como la de Fisioterapia, Entrenamientos Deportivos y Educación Inicial, que son las únicas en el Estado; además de la nueva oferta educativa con la Licenciatura en Medicina.

En el acto estuvieron presentes los profesores Héctor Arnoldo Vázquez Alfaro y Agustín Zaldívar Camberos, padrinos de la generación 2015–2017; el coordinador de la Preparatoria No. 7, Orfanel Velazco García; el coordinador de la preparatoria No. 4, Elías Valencia Cervantes; el coordinador de la preparatoria No. 5, Sebastián Esparza Hernández; el director del Centro Desarrollo Infantil primaria No. 4 de Manzanillo, Pedro Antonio Flores Chávez, así como autoridades municipales.