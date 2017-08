Entrega Gaby Benavides recursos para Ampliar la red eléctrica en Jalipa

*Quienes no tengan servicio de energía eléctrica en sus viviendas pueden acercarse a solicitar el apoyo del ayuntamiento

La Presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, realizó la entrega de recursos económicos a familias de varias comunidades, para ampliar la red de energía eléctrica y puedan contar con el servicio, “no podemos permitir que a estas alturas existan familias en Manzanillo, que no cuenten con energía eléctrica en sus hogares, estamos haciendo un esfuerzo en el ayuntamiento, para destinar recursos a este tema y acabar con este problema que enfrentan algunos ciudadanos por falta de recursos económicos para poder contratar el servicio a la comisión de federal de electricidad”, señaló la alcaldesa de la ciudad Benavides Cobos.

Detalló que gracias al respaldo del síndico y los regidores en el cabildo, se han aprobado recursos para invertir en la ampliación de red eléctrica en el municipio, y de esta manera se han beneficiado centenares de familias, como en este caso en la calle Cristóbal Colón de la delegación Municipal de Jalipa.

Darío Reyes Reina, líder social de Jalipa, manifestó su agradecimiento a la alcaldesa por el apoyo a las familias de esta localidad, “Muchas gracias por apoyarnos con esta ampliación de la red de energía eléctrica, cuando los vecinos se me acercaron para pedir mi intervención, no dudé en acercarme a la presidenta Gabriela Benavides, yo fui a un miércoles ciudadano y usted me atendió y ahora aquí está entregando los recursos, le agradezco la respuesta que nos brinda a las peticiones de la gente de Jalipa, al igual al regidor Juan Campos”.

Lilia Delgado Merino, directora de desarrollo social, explicó que estos apoyos forman parte del programa del ayuntamiento de Manzanillo, para llevar energía eléctrica a las comunidades que carecen de este servicio, indicó que la alcaldesa Gabriela Benavides, ha mostrado su preocupación por aquellas familias que viven a oscuras o requieren que los vecinos les “pasen” la energía eléctrica, “el programa llega a todo el municipio y es muy sencillo solicitarlo, los requisitos que tienen que llenar, primero que sean más de cinco familias las que se beneficien con el apoyo, que vivan en una calle regularizada o zona dada de alta en catastro; los recursos van desde los 6 hasta los 20 mil pesos según sea el caso y se resuelve en menos de un mes”.

Arely López Gamiño, beneficiaria del programa, expuso que era necesaria la energía eléctrica en su barrio, “Estamos muy agradecidos con la presidenta Gaby Benavides, ya nos hacía falta la energía en la casa, nos apoyaron con nueve mil pesos, nos vamos a beneficiar más de 7 familias, desde hace muchos años hemos vivido con luz prestada, la verdad le agradecemos mucho a la presidenta por este apoyo”.