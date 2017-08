Trasladan paciente de Guatemala a su país

Colima, Col.- Este martes se llevó a cabo el traslado de un paciente de 41 años originario de Guatemala al estado de Chiapas para después ser transportado a su país y continuar con su tratamiento, luego de recibir atención médica gratuita durante tres meses en hospitales de la Secretaría de Salud y Bienestar Social con el apoyo del Gobierno del Estado.

El paciente ingresó el 15 de abril de este año al nosocomio de la Secretaría de Salud en condiciones delicadas con traumatismo cráneoencefálico severo, siendo estabilizado y entubado, para luego ser referido por su gravedad al Hospital Regional Universitario.

En dicho nosocomio se diagnosticó al paciente un hematoma parietal izquierdo y diversas contusiones hemorrágicas en la cabeza y el cerebro, lesiones muy severas que comprometían su vida y su funcionalidad neurológica, de ahí que fue sometido durante dos semanas a cirugías mayores y cuidados intensivos.

Por la gravedad del traumatismo y de estas lesiones, el paciente quedó en estado vegetativo persistente, siendo reingresado al hospital de Tecomán, en donde se resolvieron otras complicaciones y se proporcionaron cuidados de su vía aérea.

Aun cuando estaba en condiciones de haber sido dado de alta desde hace dos meses, el paciente no fue egresado del citado nosocomio debido a su situación legal en el país y porque no contaba con un familiar. No obstante, se reportó una hermana del paciente, la cual permaneció en el proceso de cuidados de su familiar.

Después de 3 meses de atención y hospitalización, lapso en el que se asumieron los costos de la estancia hospitalaria, se logró la estabilidad hemodinámica del paciente, estando en condiciones de ser trasladado.

De esta manera, con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, encabezado por Mayrén Polanco Gaytán; de Atención Ciudadana con la dirección de Juan Carlos Gómez González y las gestiones de la Secretaría de Salud y su titular, Ignacio Federico Villaseñor Ruíz, ante el Instituto Nacional de Migración y el Consulado de Guatemala, el paciente guatemalteco fue trasladado vía terrestre este martes desde el citado nosocomio de Tecomán a su país de origen.

El traslado se realiza en una ambulancia de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana a la frontera sur del estado de Chiapas, esperándose arribar este miércoles 2 de agosto al medio día. Desde este sitio, será llevado en ambulancia de la Cruz Roja de Guatemalaal hospital Roosevelt de ese país para seguir con su atención.

En la ambulancia de la Cruz Roja de Colima viajan la hermana del paciente, el coordinador estatal de Socorros y el encargado del traslado, así como tres paramédicos.

Hermana de Gerson García Escobar agradece al Gobernador por apoyo

La hermana del paciente guatemalteco que recibió atención médica gratuita en hospitales de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado y que fue trasladado vía terrestre en ambulancia de la Cruz Roja Mexicana a su país de origen agradeció al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, por todo este apoyo que le brindó a ella y su familiar durante más de tres meses en los que tuvieron que enfrentar esta eventualidad.

Antes de retirarse a su país junto con su familiar en la ambulancia, Ruth Mary García Escobar expresó que ante la situación de su hermano Gerson Eluib pidió apoyo al gobernador del Estado, quien se comprometió a otorgarlo de manera completa y total a través de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno estatal, a cargo de Juan Carlos Gómez González

Por ello, manifestó estar muy agradecida con el gobernador de Colima porque tomó en cuenta la petición de apoyo que le hizo y también con la directora general del DIF Estatal, Mayrén Polanco Gaytán, y la delegación de la Cruz Roja de Colima, ya que sin su ayuda “estuviera todavía dando patadas de ahogado” respecto a la situación de su familiar.

Al comentar que tocó puertas por aquí y por allá para ayudar a su familiar, la hermana del paciente de Guatemala agradeció además a la población de Colima y Tecomán que apoyaron tanto en la atención como en el traslado de su hermano porque su país no le ayudó en casi nada.

Asimismo, reconoció que el Hospital General de Tecomán brindó apoyo no sólo para su hermano, sino también para ella, lo cual dijo tener valor porque no conocía a nadie y no sabía quién los iba ayudar, por lo que agradeció al Secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, y a todo el personal del hospital quienes estuvieron muy al pendiente de la situación.

Ruth Mary García añadió que aun cuando su hermano no tenía derecho de recibir atención por ser extranjero, no hizo ningún pago y a ella le brindaron albergue y alimentación.

Comentó que su familiar era una persona amigable, alegre y trabajadora antes de sufrir el accidente que desgraciadamente lo dejó en estado vegetativo, y aunque haya quedado en estas condiciones, “en la familia lo recibiremos alegres y felices porque ahí lo tendremos”.