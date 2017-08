Inicia Gaby Benavides obras en El Otate

Manzanillo, Col.- La Presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, dio el banderazo de arranque a la pavimentación en concreto y empedrado ahogado en mortero, con huellas de rodamiento, en la calle principal de la comunidad de El Otate, con una inversión de 1 millón, 622 mil, 535 pesos. “esta es una obra muy esperada por las familias del Otate, aquí hay mucho por hacer y vamos a trabajar, cuando fui candidata me comprometí a que haríamos por lo menos una obra en cada comunidad, sin lugar a dudas si cada administración le avanza, impulsaríamos el desarrollo de las comisarías”, expuso la alcaldesa Benavides Cobos.

Señaló que en esta obra beneficiarán a todo el pueblo, quienes transitan por esta calle la cual dará otra imagen al Otate, “la obra que empezamos hoy permitirá que transiten en sus vehículos y caminen sin temor a resbalar como ocurría anteriormente, esty muy contenta de dar el banderazo a esta obra que además le dará mayor plusvalía a sus terrenos”.

Añadió que en esta gira de trabajo se hizo acompañar de los directores y funcionarios de su gabinete, para atender a los vecinos de la comunidad.

Graciela Macías Cortes, vecina de El Otate, señaló que desde hace muchos años han venido solicitando el apoyo de los presidentes para reparar las calles, “aquí hay mucho barro rojo y los carros se resbalan, hasta nosotros nos caemos, gracias a la presidenta Gaby por ayudarnos, nosotros somos muy pobres y no podríamos pagar la obra, muchísimas gracias señora Gabriela Benavides.

Sara Bertha Verduzco Ramos, “Estamos muy agradecidas con la señora presidenta, después de 7 años no nos habían hecho ninguna obra, aquí nos ayudan con el transporte escolar que es de mucho beneficio; esta calle que van a arreglar se ponía feo en temporada de lluvias, no podían salir los carros, quedábamos incomunicados por no tener una calle en buenas condiciones, ahora nuestros hijos podrán salir sin problema para ir a la escuela, le agradezco a la señora Gaby por el transporte escolar gratuito y esta obra”.