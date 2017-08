Secretaría de Educación sí ejerció recursos del Programa Nacional de Inglés

*El programa federal que sufrió recorte presupuestal para el pago de docentes es otro, es el de Escuelas de Tiempo Completo; precisa la institución

La Secretaría de Educación Pública aclara que el Programa Nacional de Inglés (PRONI) es totalmente independiente del Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Con recursos del Proni, son financiados los maestros de inglés de más de 200 escuelas de preescolar y primaria, que regresan a clases el próximo 21 de agosto.

El programa de Escuelas de Tiempo Completo es el que tiene un recorte de recursos federales para el pago de maestros de inglés.

Por lo que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación del año 2016 al Proni no tienen relación con la no recontratación de profesores de inglés del programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Además de ello, debe aclararse también que no existe ningún desvío de recursos ni subejercicio de más de 10 millones de pesos en el PRONI como se ha afirmado.

La realidad es que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ejerció en estricto apego a las reglas de operación 10.4 millones de los 10.8 millones de pesos autorizados por la federación para el Programa Nacional de Inglés.

Las observaciones que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación en el año 2016 en este programa fueron a la Secretaría de Educación Pública Federal no al Gobierno del Estado.

La auditoría requirió a la SEP federal la comprobación de los recursos ejercidos, sin embargo, dicho requerimiento no fue notificado a las entidades federativas, motivo por el cual ninguna de ellas remitió al ente de fiscalización superior la comprobación de los recursos correspondientes, como se corrobora en el propio informe de auditoría, en donde se aprecia que ninguna de las entidades federativas enlistadas comprobó el recurso que le fue ministrado.

El Gobierno del Estado ejerció recursos del Proni en estricto apego a las Reglas de Operación del Programa y se cuenta con toda la documentación probatoria al respecto, misma que está a disposición de cualquier ente fiscalizador que así lo requiera.

Es importe destacar que la comprobación de los recursos ejercidos no se remitió a la Auditoría Superior de la Federación, porque ésta no fue solicitada al estado de Colima, en virtud de que la auditoría no fue practicada directamente a la Entidad, sin embargo, dicha documentación se encuentra en la Coordinación de los Servicios Educativos y será exhibida a la Auditoría Superior de la Federación cuando le sea notificado a las entidades federativas el Pliego de Observaciones correspondiente.

Hasta la fecha, la Auditoría Superior de la Federación, no ha notificado el Pliego de Observaciones emitido a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación, por lo que una vez que esto ocurra, todas las entidades federativas observadas, contarán con un periodo de 30 días hábiles, para proporcionar la comprobación correspondiente.

Es decir, los resultados del informe emitido por la ASF, mismos que están circulando en los diversos medios de comunicación, no son definitivos.