No viables, estrategias de Trump contra latinos: Cónsul de México en EU

Colima, Col.- “Hoy, más que nunca, el trabajo académico es una manera de oponer el saber y la cooperación a la intolerancia y la cerrazón. En ello, las universidades tienen mucho que aportar y estoy convencido de que el trabajo conjunto traerá buenos resultados”.

Lo anterior lo dijo el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava en su mensaje de bienvenida al cónsul general de México en Los Ángeles, California, Carlos García de Alba, quien dictó la conferencia: “Las expectativas de la relación bilateral México-EU durante el gobierno de Trump”, ante decenas de estudiantes y profesores reunidos en el auditorio “Carlos de la Madrid” del campus central.

Además, describió al cónsul Carlos García de Alba como un diplomático con gran experiencia en el servicio exterior mexicano, así como un hombre políglota y de cultura, “quien fuera uno de los primeros en advertirnos que, a pesar de encontrarnos en una etapa compleja en la relación bilateral con los Estados Unidos, ‘no se puede caer en prejuicios y mandar a la borda una buena relación’”, dijo al citar las palabras del diplomático.

Hernández Nava habló de la importancia de hacer explícito al gobierno de Estados Unidos que la verdadera competencia comercial está en Asia, no en México, ya que Norteamérica debe verse como una región y no como tres países que no pueden ponerse de acuerdo.

El cónsul Carlos García, al comenzar su conferencia, citó algunos datos relevantes sobre el estado y condado de EU, en los cuales desarrolla su labor diplomática. Señaló que California es el tercer estado petrolero más grande de la Unión Americana y, de ser un país, se alzaría como la sexta potencia económica del mundo.

A lo anterior, agregó que en el aspecto de la diversidad demográfica, California cuenta con más de 200 diferentes nacionalidades conviviendo y que sólo en el condado de Los Ángeles hay 88 ciudades así como 250 lenguas habladas cotidianamente.

“Los mexicanos ocupamos un papel esencial en Los Ángeles, pues el 38 por ciento de la población de este condado es mexicana o de origen mexicano. Somos la primera minoría y eso nos vuelve un factor clave y estratégico en el condado más rico y poblado de toda la Unión Americana”.

Señaló que actualmente radican cerca de 11.2 millones de mexicanos en Estados Unidos y que la mayoría están en California. “Si se quisiera deportar a los más de 11 millones de indocumentados que existen en EU, significaría que durante los próximos cuatro años que dura la presidencia de ese país, se tendrían que deportar a 16 mil personas diarias, algo complejo, costoso y francamente, una operación inviable”.

Sobre las deportaciones, dijo que hasta hoy son menos que las ocurridas durante la administración de Obama. Entonces, preguntó, “¿por qué hay la percepción de que existen miles y miles de deportaciones? Lo que ha pasado es que las deportaciones se han vuelto más agresivas, se han difundido por redes sociales y por boletines de prensa”.

Respecto al tema del muro fronterizo, el invitado comentó que existen un total de 24 condados fronterizos en EU, de los cuales, 16 ya han dicho abiertamente que no permitirán esta iniciativa en su territorio, y en aquellas zonas donde se han dado importantes avances de dicha construcción, es porque se trata de tierras federales ubicadas en su mayoría en los estados de California, Arizona y Nuevo México.

Específicamente, añadió, “el caso más complicado para el gobierno norteamericano sucede en el estado de Texas, donde la mayoría de las tierras fronterizas son privadas. Allí, muchos empezaron a presentar demandas oponiéndose a la construcción. Además, hay que recordar que el 55 por ciento de la frontera de México con EU es con Texas”.

A esto se suma, dijo, que “el 64 por ciento de los indocumentados que vive en ese país llegaron por avión o coche, no atravesando este cauce fronterizo”. Siempre se supo que el muro era difícil por muchas razones; Sin embargo, fue un argumento que convino y que política y electoralmente se seguirá usando, pero en términos reales es una idea inviable”, opinó el diplomático.

Sobre el Tratado de Libre Comercio, el cónsul destacó la idea del rector Hernández Nava, en el sentido de considerar a México, Estados Unidos y a Canadá como una región y no como tres países por separado: “Si no queremos sucumbir ante la competencia de China, tenemos que hacer un TLC profundizado, ampliado y reforzado”, advirtió.

Por último, el conferencista detalló que el principal tema que actualmente preocupa más a la red de 50 cónsules mexicanos en los Estados Unidos, y particularmente a García de Alba, es la protección del mexicano. “Nuestra prioridad es recordarles a los mexicanos que, por más indocumentados que sean, tienen derechos que deben conocer, memorizar y aplicar, por lo que estamos realizando talleres constantemente dentro del consulado y contamos con una línea telefónica disponible las 24 horas para asesorar sobre este tema”.

Para finalizar el evento, el rector Eduardo Hernández entregó un reconocimiento al cónsul Carlos García de Alba, por su destacado papel en fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, así como por impartir la conferencia a los estudiantes de la Universidad de Colima.