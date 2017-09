Con jornada académica, celebra UdeC 10 años formando profesionales en reducción de riesgos

Colima, Col.-La mañana de este miércoles, en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima, arrancó la IV Jornada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Gestión de Riesgos (LICAMGER) “10 años formando profesionales en reducción de riesgos desde las ciencias sociales y naturales”, que organiza la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios.

Durante la inauguración, expertos, autoridades universitarias y profesores de la LICAMGER hablaron sobre la importancia que tiene la prevención de los desastres y la aplicación de una efectiva gestión de riesgos.

Asimismo, destacaron el hecho de que a diez años de haber sido creada la carrera de Ciencias Ambientales y Gestión de Riesgos en la UdeC, se ha logrado trascender más allá de nuestro estado, pues sus inicios se dieron en un contexto en el que estos temas no estaban desarrollados ni siquiera a nivel nacional.

Por lo anterior, dijo Juan Reyes Gómez, director de la Facultad de Ciencias al dar la bienvenida, además de ayudarles a los estudiantes a conocer el panorama de la carrera y a identificar investigadores con los que pueden relacionarse y trabajar, “es también una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos diez años para formar profesionistas que enfrenten y solucionen los retos que presenta nuestra sociedad”.

En este sentido, Nick Varley, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias, dijo que en estos diez años la LICAMGER logró acreditarse ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES) y que ahora se prepara para una reestructuración completa.

Por su parte, Melchor Urzúa Quiroz, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, alentó a los jóvenes a seguir trabajando en acciones encaminadas a la protección y prevención de los desastres.

Dijo que la importancia de conocer y estudiar los peligros a los que una entidad está expuesta, radica en responder mejor ante cualquier contingencia, disminuir daños y aminorar los riesgos.

“Nosotros como sociedad –agregó–, debemos invertir en una cultura de prevención de los desastres para reducir nuestra vulnerabilidad. En este sentido, estoy seguro de que los conocimientos adquiridos en estas jornadas serán bien aplicados y compartidos con la sociedad”.

Para concluir con el evento e inaugurar la IV Jornada LICAMGER 2017, Eduardo Monroy Galindo, coordinador general de Docencia, en nombre del rector José Eduardo Hernández Nava, les dijo a los estudiantes que aprovecharan este tipo de actividades, “pues son espacios de reflexión en donde tienen la oportunidad de convivir con otros estudiantes, profesores, egresados y expertos de otras instituciones”.

Sobre la reestructuración de esta licenciatura, opinó que “es un proceso de reflexión sobre su propio desarrollo que les permitirá iniciar con una nueva jornada de crecimiento, porque ésta es una de las áreas de estudio que más rápido se está desarrollando en nuestro país y, por lo tanto, requiere de muchos ajustes cada año”.

Finalmente, felicitó a la Facultad de Ciencias y a los profesores por estos diez años de trayectoria. A los alumnos les dijo que “deben sentirse orgullosos de que se ha logrado paso a paso consolidar una carrera que les dará muchas satisfacciones y beneficios. No olviden que son ustedes los que la mantienen viva, pues si no hay estudiantes, no hay licenciatura”.