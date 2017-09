Indiferencia reduce la Seguridad Social: Ángel Ruiz Moreno

*“El problema lo tendrán los ‘millennials’, pues deberán trabajar muchísimo para conseguir recursos suficientes y garantizar su futuro”, añadió el experto.

Para el especialista en Derecho de la Seguridad Social, Ángel Ruiz Moreno, el hecho de que los mexicanos no exijan ni reclamen sus derechos ha sido uno de los principales obstáculos para el mejor desarrollo del país.

Él impartió el primer módulo del Diplomado en Seguridad Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima.

“Hacemos mal en no reclamar nuestros derechos, en no exigirlos y permanecer pasivos e indiferentes en el tema de la Seguridad Social. El problema lo tendrán los ‘millennials’, pues deberán trabajar muchísimo para conseguir recursos suficientes y garantizar su futuro”, advirtió Ruiz Moreno en entrevista.

Comentó que dos factores están implicados en este ciclo económico: “El primero consiste en el hecho de que los legisladores dejaron atrás el modelo de reparto común para adoptar uno de capitalización individualizada, que apenas ajustará para una pensión mínima garantizada”. Esto implica, añadió, que el trabajador pague su seguro social con base en lo que le paguen y quien lo contrate se deslinde de toda responsabilidad.

Por ejemplo, continuó, “si los adultos en edad productiva necesitan de 500 semanas de cotización, es decir de 10 años para tener acceso a una pensión, los jóvenes necesitarán más o menos mil 250 semanas; y si no cotizan, no tendrán ninguna pensión”.

El segundo factor consiste en que los salarios no son remuneradores. Afirmó que al no haber consumo tampoco se producirá, lo que constituye el ciclo económico vital, y que puede haber entonces muchos empleos, pero éstos serán de baja calidad y temporales, sin estabilidad laboral.

Ante este panorama alarmante, el académico recomendó exigir a través de acciones legales; sin embargo, reconoció que “muchas de las acciones que está perpetrando este sistema en contra de la Seguridad Social, las personas las desconocen y las instituciones, además, carecen de credibilidad”.

Por lo anterior, dijo que es importante demandar al empleador que amenace con quitar el trabajo, y si lo hace, aconsejó al trabajador advertirle que dirá a los demás lo que ocurrió “para que no se dejen, pues la Seguridad Social no es un regalo, no es caridad”.

El problema, finalizó, es “que hay una enorme indiferencia, no tanto por ignorancia sino por pasividad y falta de atrevimiento para accionar, para reclamar lo que es de uno. Además, las universidades deben informar de lo que ocurre con la Seguridad Social”.