Internet, herramienta poderosa para crear conciencia: Diseñadora

María Hidalgo Rudilla, fundadora de Diseño Social EN+, dictó conferencia en el marco del 28 Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico que se realizó en días pasados en la UdeC.

“Cuando uno trabaja en innovación social tiene que ser mucho mejor persona y mucho mejor profesional de lo que ya es, porque éste es un mundo que le exigirá lo mejor”, señaló la CEO y fundadora de la ONG Diseño Social EN+, María Hidalgo Rudilla, quien dictó una conferencia en el Teatro Universitario como parte 28 Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico “Por un diseño social”, que organizó la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima en días pasados.

En su disertación, la conferencista española compartió su experiencia profesional, la cual comenzó en el campo de la comunicación digital, el diseño gráfico y la comunicación corporativa para empresas multinacionales. Sin embargo, continuó, “por una serie de circunstancias personales empecé a darme cuenta de que todos esos grandes éxitos no terminaban de llenarme. Me di cuenta que los diseñadores tenemos un gran poder y, quien tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad”, enfatizó.

Lo anterior la motivó a dejar su ámbito inicial de trabajo para fundar la organización Diseño Social: “Se acabó lo de crear nuevas necesidades en los usuarios; ya existen demasiadas necesidades por ser cubiertas. Cubramos las necesidades que ya hay”, pidió a los jóvenes estudiantes.

Al respecto, abundó que, al dar inicio con este proyecto, estudió junto a su equipo de trabajo el porqué del fracaso en la mayoría de campañas sociales que habían lanzado muchas ONG desde la década de 1960, sin que hubiera grandes cambios en la mentalidad de las personas sobre problemas como la violencia intrafamiliar o la pobreza: “Cada uno de nosotros, cuando vemos una campaña social, solemos reafirmar la idea que ya tenemos. Nos dimos cuenta de que era más difícil ponerse en la mente del que no está sensibilizado”, comentó.

Señaló, además, que una herramienta actual muy poderosa para crear conciencia sobre las problemáticas sociales es el internet, principalmente las redes sociales, ya que “personas pequeñas realizando pequeñas acciones, pueden convertirse en fenómenos virales que contagien rápidamente a un gran número de personas. Nosotros, en Diseño Social, tenemos poca gente en plantilla, somos un pequeño satélite que colabora con muchas organizaciones; sin embargo, somos una de las diez ONGs más influyentes en redes sociales en España”, contó a los estudiantes.

Al poner un ejemplo del tipo de proyectos que realizan dentro de su organización, la también experta en temas de cultura para la paz y derechos humanos, comentó que hace un tiempo contactaron a la famosa bloguera española Isasa Weis para realizar una campaña contra el maltrato desde la plataforma de YouTube.

Apoyándose con la proyección de un video, Hidalgo Rudilla explicó que este material de Youtube se presentó como un tutorial sobre “cómo maquillarse un moretón en el ojo” y, conforme se desarrolla de manera normal el video, la bloguera se detiene abruptamente y, mediante carteles, pide a quien sea víctima de este tipo de violencia no ocultar el maltrato sino denunciarlo, dando un número de emergencia para realizar dicha denuncia.

En este sentido, agregó que la campaña buscó llevar el mensaje de una manera diferente a los acostumbrados spots contra la violencia de género, pensando ya no en lucir una bonita campaña, sino en el usuario, con el fin de trazar un mapa de empatía con la persona a la cual se dirige el material audiovisual.

“No queremos crear una campaña intrusiva que aparezca en televisión, mezclada con anuncios de ‘sé más guapa’ o ‘compra este coche’. Tiene que llegar en el momento adecuado, al usuario adecuado y además cuando éste la requiera. Hay toda una estrategia detrás para que la persona llegue. Esto cambió completamente nuestra forma de estructurar y crear campañas”, comentó.

Dijo además que para lograr el éxito en este tipo de proyectos audiovisuales, la constante debe ser la innovación: “Cuando un producto funciona y se tiene más experiencia en realizar campañas sociales, la tendencia es repetir la fórmula. Se tiene la tentación de imitarse a uno mismo; sin embargo, lo que se tiene que hacer es explorar y probar cosas nuevas”, añadió.

Finalmente, señaló la importancia de “sumarnos a la solución en las problemáticas que se viven en nuestro entorno social y comunidades; en temas de movimientos sociales, o formas parte de la solución o formas parte del problema, no existe un término medio en el cual decides no actuar. No hacer es tomar ya una decisión”.