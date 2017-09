Melchor Ursúa, maestro Universitario Distinguido de la UdeC

*“En Melchor Ursúa se resumen muchas de las prendas cívicas, sociales, éticas y humanísticas del ser colimense”: JIPS

**Este reconocimiento se lo otorga la UdeC “por sus lecciones de sacrificio, acción y voluntad de servicio frente a las adversidades de la vida”: EHN

Colima, Col.- Este martes en la Pinacoteca Universitaria, Melchor Ursúa Quiroz, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, recibió el nombramiento de Maestro Universitario Distinguido por la Universidad de Colima, en acto solemne encabezado por el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez y el rector José Eduardo Hernández Nava.

La UdeC le otorgó esta distinción “por su comprometida labor para el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, al realizar acciones y tomar las decisiones más convenientes para proteger la vida de los colimenses en momentos de crisis por desastres que requieren acciones de Protección Civil”.

En su discurso, Eduardo Hernández mencionó que el comandante Melchor Ursúa “destaca en la historia contemporánea de Colima por sus 66 años de servicio altruista, notoria labor humanista y extraordinarias hazañas que lo han convertido en un personaje legendario. Como hombre de acción, vive en plenitud cuando participa en algún rescate o responde a una llamada de emergencia”, agregó.

Melchor Ursúa, añadió el rector, “ha sido sensible al dolor de los demás, pues tiene la capacidad de conmoverse, de sentir en el corazón el dolor que hay en su vida y en la de los demás”.

Gracias a su labor e impulso, agregó Hernández Nava, “llegamos a nuestros días con un sistema estatal de Protección Civil consolidado y listo para servir mejor a la sociedad”. Además, invitó a Melchor Ursúa a escribir el “Anecdotario del dueño del Volcán de Colima”, que será editado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la UdeC.

Este reconocimiento, dijo por último el rector, se lo da la UdeC “por sus lecciones de sacrificio, acción y voluntad de servicio frente a las adversidades de la vida”.

La semblanza de homenajeado estuvo a cargo de Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología (CUEIV). Además, se proyectó un video con una entrevista en la que Ursúa Quiróz recuerda su trayectoria en el mundo de la protección civil.

Visiblemente emocionado, Melchor Ursúa Quiroz agradeció tal distinción y dijo que ha mantenido una estrecha colaboración desde hace muchos años con la UdeC. Destacó en su discurso que gracias a la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, a la participación activa de la sociedad e indispensable acompañamiento de los investigadores y académicos de las instituciones educativas, Colima ha podido recuperarse en poco tiempo de los sucesivos desastres.

Por último, agradeció a los amigos y a quienes a lo largo de su vida han trabajado con él como un solo equipo, “porque gracias a ellos he podido realizar mis actividades. Me siento orgulloso de formar parte de este equipo, ya que sin su entrega, confianza y amistad, no hubiera sido posible hacer lo que he realizado”.

Antes de concluir, Melchor Ursúa reconoció en la UdeC a una institución “con alto sentido de responsabilidad social”.

Para el gobernador Ignacio Peralta, este nombramiento “es un gran acierto de parte de la UdeC, pues se trata de una iniciativa de gran aliento y amplio consentimiento social”.

Melchor Ursúa, continuó Peralta Sánchez, “es un digno representante de toda una época en la vida colimense, pues en él se resumen muchas de las prendas cívicas, sociales, éticas y humanísticas del ser colimense”.

Puede decirse, agregó, “que se vuelve un emblema de lo mejor que tenemos en la entidad”. Lo comparó incluso con los líderes de las ciudades-estado de la Grecia clásica, “esos hombres a los que la comunidad recurría para enfrentar un gran riesgo, para tomar una decisión trascendental, para enfrentar un gran peligro o para resolver un dilema extraordinario”.

Melchor Ursúa es un hombre, comentó Peralta Sánchez, “que siempre está dispuesto a dar algo de sí en beneficio de la comunidad”. Destacó, además, lo que llamó “la profunda vocación pedaógica” del homenajeado, “quien ha sido maestro y una constante inspiración de muchas generaciones de colimenses”.

Por lo anterior, finalizó, “me sumo con orgullo a este nombramiento, que es también un homenaje al gran maestro de la juventud de Colima”.

También estuvieron Christian Torres Ortiz, secretario general de la UdeC; Alicia López, presidenta del Voluntariado y directora del CEDEFU; Joel Nino, presidente de la FEC; Luis Enrique Zamorano, secretario general del SUTUC; Guillermina Araiza, presidenta de la ACU; Ciria Salazar, presidenta de la FEUC y Marcelino Bazán, presidente de los jubilados y pensionados de la UdeC.

Entre los invitados estuvieron además el general Celestino Ávila, comandante de la 20 Zona Militar; los ex rectores Carlos Salazar y Ramón Cedillo; Bernardo Salazar, magistrado del STJE; Federico Rangel, en representación de Nicolás Contreras, presidente del H. Congreso del Estado, así como varios presidentes municipales, empresarios, gente de protección civil, directores de medios y funcionarios de la Universidad de Colima.