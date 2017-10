Participan 24 equipos en la “Copa Verde” Manzanillo 2017

Manzanillo, Col.- Manzanillo es la sede de la primer “copa verde” que organiza el partido verde ecologista de México, evento deportivo que reunió a 24 equipos de niños y niñas que disputarán el campeonato de futbol infantil, los días 29 y 30 de septiembre, jugándose la gran final, el domingo 1 de octubre, así lo dijo el diputado federal Virgilio Mendoza Amezcua, secretario general del PVEM en Colima.

Al dar la patada inaugural, en representación del gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez, el director del Instituto Colimense del Deporte en la entidad, Fernando Mendoza, felicitó a los padres de familia por el respaldo que brindan a sus hijos para que participen en eventos deportivos; “la copa verde que organiza nuestro amigo Virgilio Mendoza es una gran oportunidad para los niños, se lo agradecemos enormemente, el fututo de nuestro país está en la niñez, si fomentamos los buenos hábitos tendremos una mejor sociedad”.

Virgilio Mendoza expuso que “desde hace algunos meses venía planeando con los deportistas la organización de un torneo que permitiera a los niños la práctica del futbol; el deporte es una de las herramientas fundamentales para tener, mejores ciudadanos, yo veo a todos los niños y niñas y estoy convencido que todos ellos, cuando sean adultos serán diferentes; siempre le apostamos mucho al deporte, primero como presidente municipal y ahora como diputado federal, y no dudé en emprender esta competencia, esperamos una copa verde alegre, competitiva, formativa, y que nos deje esa experiencia de lo que en lo sucesivo podría realizarse en el estado cada año”.

Rigoberto Reyes Zepeda, fundador de la liga instruccional de futbol, manifestó que la “copa verde” está muy bien organizada, “quiero felicitar a Virgilio Mendoza por este evento deportivo, la copa verde emociona a los niños, todos quieren competir y ganar la competencia, es un evento de primer nivel, magnifica experiencia para los niños, muy bueno el detalle de Virgilio Mendoza; esta iniciativa de él es muy buena, porque fomenta el deporte, yo soy del equipo Loros de la Universidad de Colima, categorías piloto y pony”.

Edgar Valladolid Zepeda, padre de familia, Realmente me parece muy bien esta copa verde, porque motivan a los niños a que sigan teniendo el amor por el deporte, excelente lo que hace el diputado Virgilio Mendoza y la Presidenta Gabriela Benavides, estoy contento como padre de familia; hoy me levanté temprano para venir a apoyar a mi hijo que juega en leones Negros, esperemos que sigan organizando este tipo de torneo para los niños”.

Guadalupe Gutiérrez Márquez, madre de familia, destacó el respaldo que brinda Virgilio Mendoza al deporte, “reconocemos la preocupación de Virgilio por lo niños y el deporte, me siento orgullosa por mi hijo, estamos aquí con toda la actitud, a mi hijo le gusta mucho el deporte, desde chiquito le brindamos todo nuestro apoyo”.

La competencia se desarrollaró de forma simultánea en la unidad deportiva 5 de mayo, estadio “López Mateos”, y la unidad deportiva “Jaime Tubo Gómez”, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, los días viernes 29, sábado 30. Debido a condiciones meteorológicas se pospusieron las actividades el domingo 1 de octubre. Los partidos del domingo, semifinales y la final quedaron suspendidos hasta el próximo fin de semana.