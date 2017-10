Disciplina, llave para dominar las matemáticas: alumno de oro

*Bruno Gutiérrez Chávez (oro), Bryan Flores Silva (bronce) y Christian Ávalos Solís (bronce), del Bachillerato 4, obtuvieron reconocimientos para la Universidad de Colima.

Con seis medallas regresó en días pasados la delegación de Colima que participó, del 24 al 30 de septiembre, en la etapa regional Occidente de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que se realizó en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT), del CONACyT, en Guanajuato, Guanajuato.

Para hablar sobre la participación de los estudiantes en este encuentro, el profesor Martín Eliseo Isaías, quien es además delegado de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica (OMMEB) en Colima, explicó que ahora los jóvenes se enfocan en la preparación para la etapa nacional, para lo cual realizarán un examen el próximo sábado, tanto los alumnos que obtuvieron medalla en Guanajuato, como tres más que no participaron en la etapa regional, para escoger así a los seis que representarán a Colima.

Por su parte, en entrevista, el alumno del Bachillerato 4, Bryan Flores Silva, quien ganó medalla de bronce, destacó la sana competencia que se dio con los jóvenes de los otros estados que participaron en la etapa regional, así como el aprendizaje obtenido durante las sesiones de trabajo con maestros de las seis delegaciones: “Los profesores nos ponían un tema, del cual se desglosaba una lista de incógnitas que resolvíamos durante las sesiones de tres horas. Así, la premiación fue una recompensa para nuestro esfuerzo”.

En su turno, el estudiante del Bachillerato 4, Christian Ávalos Solís, quien obtuvo también medalla de bronce, dijo que compitieron contra alumnos de diferentes semestres, y añadió que “los problemas están diseñados con una dificultad que permite encontrar el resultado por diferentes caminos, y lo más importante es cómo argumenta cada estudiante su resultado”.

Esto, añadió, “lo comparo con la realidad cotidiana, ya que nosotros en nuestras vidas argumentamos puntos de vista y convicciones, y vemos cómo resolver nuestros problemas día con día, cada uno desde el que considera que es el mejor camino”.

Por su parte, Bruno Gutiérrez Chávez, del Bachillerato 4, quien obtuvo medalla de oro, dijo que rumbo a la etapa nacional, a realizarse el próximo mes de noviembre, el entrenamiento no se centrará en obtener nuevos conocimientos sino en pulir y perfeccionar lo que ya conocen por medio de problemas que han visto en anteriores olimpiadas. Además, el joven recomendó a otros alumnos que tengan problemas con esta materia, “adoptar la disciplina como la llave que permite el dominio de la misma”.

“Hay gente que se bloquea fácilmente con las Matemáticas y no buscan a alguien que le pueda apoyar. A mi parecer, cualquiera puede hacerse bueno en el estudio de las Matemáticas, sólo que algunos nacen ya con talento y otros no, pero lo pueden desarrollar. No es imposible”, finalizó.

Los interesados en sumarse a estos jóvenes talentosos pueden acudir los sábados, de nueve de la mañana a una y media de la tarde, a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima, campus central. En Manzanillo están en las instalaciones del CECATI 34; en Tecomán, en la secundaria “Justo Sierra”, y en Villa de Álvarez en la secundaria 12.