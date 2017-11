“Apruebo y agradezco difusión de mi obra en la UdeC”: Fernando del Paso

*El autor de Palinuro de México destacó la importancia de abrir espacios para el arte emergente, como este museo que lleva su nombre.

El premio Miguel de Cervantes 2015 y laureado artista plástico, Fernando del Paso, consideró apropiado el trabajo que la Universidad de Colima realiza para la conservación y difusión artística de su obra plástica, que donó a la máxima casa de estudios del estado de Colima.

“Agradezco mucho, me gusta, lo apruebo con aplausos y me asombro. Qué bueno que una ciudad antes alejada de mi vida pertenezca ahora a mis recuerdos y mi currículum”.

Al realizar un recorrido por este museo acompañado por Ada Karmina Benavides Rosales, directora de este espacio cultural, el escritor reconoció el trabajo museográfico que se realiza en este lugar.

“Me gustó todo, me encantó: no hay una cosa que me disguste; todo lo que está expuesto me gusta mucho, y la museografía me parece muy atinada”, comentó.

Fernando del Paso, en su recorrido por el museo, observó exposiciones de jóvenes artistas colimenses abiertas al público en este espacio.

Finalmente, consideró que en todo museo dedicado a un artista debe existir un espacio para los jóvenes, como es el caso de este museo universitario, en el que convergen el arte de Fernando del Paso y las nuevas expresiones artísticas del estado y la región.