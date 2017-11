22 pilotos harán historia al ponerse a prueba en Rally de Colima a Manzanillo

Manzanillo, Colima.- Del 22 al 25 de noviembre el Primer Rally Colima 2017, fecha oficial del Campeonato Nacional de la especialidad que organiza la Comisión Nacional de Rallies de México (CNRM), hará de varios puntos del estado una auténtica pista de emociones a máxima velocidad al fomentar la convivencia entre los participantes y el público en general.

Por primera vez en su historia, la también última fecha del FIA NACAM Rally Championship, serial regional que reúne a los mejores exponentes de Canadá, Venezuela y México, tendrá un nuevo enfoque en beneficio del turismo deportivo colimense, pues contará con actividades alternas en el marco de esta competencia oficial.

Así, con el automovilismo como bandera en su máxima expresión, esta vez con la experiencia y el respaldo del Lic. Carlos Cordero Popoca, Director General del Comité Organizador del Primer Rally Colima 2017, el certamen combinará distintas actividades que buscan incentivar la derrama económica local gracias al turismo deportivo, por ejemplo un torneo de golf en las instalaciones del Hotel Las Hadas, Manzanillo, así como el 64 Torneo Internacional de Pesca Deportiva en el marco del rally, los cuales se complementarán con labores altruistas en beneficio de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P., de Colima.

De esta forma, el Comité Organizador del Primer Rally Colima 2017, en conjunto con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), busca aportar su granito de arena a la sociedad colimense al aprovechar las bondades geográficas y climatológicas del destino en esta época del año, por lo que la llegada de los pilotos y sus familiares y equipos de trabajo representa una oportunidad ideal para presumir su capacidad e infraestructura turística y deportiva acompañada de la belleza natural en que destaca el Volcán de Colima.

El Primer Rally Colima es el primer evento en su tipo en la entidad en la presente administración y, como tal, apuesta por incentivar el turismo deportivo con la diversificación de la oferta turística al cierre del año, por lo que la participación de las autoridades resulta crucial en la suma de esfuerzos en beneficio del sector.

Durante una rueda de prensa celebrada el 8 de noviembre el Lic. Carlos Cordero reitero la satisfacción de poder realizar este evento en el estado de Colima, invitó a lo población de Manzanillo a asistir a la exhibición de autos de clase mundial que se llevara acabo el 24 de noviembre a partir de la 8:00 pm en el entrada principal de Punto Bahía; Menciono que el Rally contara con la participación de países como Argentina, Canada, Estados Unidad y Centro América, se cuenta con invitados especiales como lo son el Campeonato Nacional y Regional de Rally, entre los medios de comunicación que asistirán a este evento se encuentra Fox Sport 3 canal que cuenta con una difusión en más de 27 países, así no soló la difusión del evento sino del Puerto de Manzanillo y todo lo que el estado de Colima representa, resalto el Lic. Cordero, menciono que es precisamente en la capital de estado Colima donde se llevara acabo la ceremonia inaugural del evento.

El campeonato de Rally es una prueba de velocidad pero no se corre en la vialidades de Manzanillo, se corre en la sierra; así lo aclaró el Lic. Cordero no implica un riesgo para la población, los eventos a realizar en la ciudad son solo exhibición, para que la gente pueda disfrutar tranquilamente de este evento, y se coordinara con las autoridades pertinentes para no interferir en las horas picos de transito y resalto también que este evento no tiene costo alguno para los asistentes.

Se dio a conocer durante la rueda de prensa que se cuenta con la programación de 25 a 35 automóviles que estarán participando en la competencia, pero el numero oficial se tendrá hasta el cierre de inscripciones, el valor de los autos que participan van desde los 2.5 millones de pesos hasta los 30 mil.

En su participación durante la rueda de prensa la Lic. Nicté Loi Martín Mojica, Delegada regional de turismo, destaco la importancia de la realización este evento para fomentar el turismo y sin duda representa una importante derrama económica, no solo para el municipio sino para el estado; resalto que el Rally no es evento aislado sino que se complementa con otras actividades deportivas, ofreciendo con esto a los turistas la oportunidad de conocer y disfrutar de las maravillas con las que cuenta en estado de Colima; para finalizar su intervención hizo extensa su felicitación para el Lic. Roberto Michel Vicepresidente del Consejo Mexicano del Turismo Deportivo y a los organizadores del Rally ya que es la primera vez que se realiza en el estado.

El Lic. Jóse Luis Michel Ramírez quien asistio a la rueda de prensa en representación de la Presidenta Municpal Gabriela Benavidez Cobos, expresó que el puerto parece estar de fiesta y más con este evento tan importante arranca el año con broche de oro y reitero que se espera con este evento una derrama economica importante para los comerciantes del estado, agradeció a los organizanores por tomar al municipio y al estado como sede .

Para finalizar esta rueda de prensa se menciono que esta es la septima fecha campeonato el cual sea realizado en los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacan, Guanajuato, Aguascalientes y Edo. De México, y el primio que se llevan los ganares en cada campeonato es el aplauso del publicó

Para mayor información sobre el evento, así como actualización en las promociones de los hoteles sede, visita el sitio http://cometud.com.mx/rally-colima/ o si lo prefieres consulta las cuentas @COMETUD en Twitter y @COMETUDMexico en Facebook.